دورگو: اعتمادبهنفسم را دوباره به دست آوردهام
زننده گل پیروزیبخش منچستریونایتد مقابل نیوکسل تأکید کرد که پس از صحبتهای سرمربی تیم، با تمرکز روی بهبود شرایط ذهنی خود، دوباره اعتمادبهنفسش را بازیافته و مسیر پیشرفت را از سر گرفته است.
به گزارش ایلنا، پاتریک دورگو، بازیکن دانمارکی منچستریونایتد، پس از گلزنی در دیدار شب گذشته برابر نیوکسل، درباره شرایطش در این تیم گفت واکنشش به صحبتهای روبن آموریم مثبت بوده و همین مسئله به او کمک کرده تا دوباره به خودش اعتماد کند.
این بازیکن ۲۱ ساله که در ماه فوریه گذشته از لچه به منچستریونایتد پیوست، از زمان حضورش در جمع شیاطین سرخ دورهای پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته است. دورگو که دومین خرید آموریم پس از حضور روی نیمکت یونایتد محسوب میشود، خیلی زود با فشار بالای بازی در این تیم روبهرو شد؛ فشاری که به گفته سرمربی پرتغالی، روی عملکرد او تأثیر منفی گذاشته بود.
آموریم پیشتر اعلام کرده بود که دورگو هنگام لمس توپ نشانههایی از اضطراب را در بازیاش نشان میدهد؛ اظهاراتی که بازتاب زیادی داشت. با این حال، پاسخ دورگو در زمین مسابقه معنادار بود و او در دیدار روز باکسینگدی با شوتی دیدنی، تکگل پیروزی یونایتد را در اولدترافورد به ثمر رساند.
دورگو درباره صحبتهای سرمربی تیمش گفت: چند هفته قبل مربی درباره اعتمادبهنفس من صحبت کرد و همین باعث شد به خودم رجوع کنم، منظور او را بهتر بفهمم و روی تقویت این موضوع کار کنم.
وی با اشاره به حمایت همتیمیهایش افزود: بازیکنان تیم خیلی به من کمک کردند. با برونو فرناندز و چند نفر از رهبران تیم صحبت داشتم و آنها چه در تمرینات و چه خارج از زمین، همیشه سعی میکنند اعتمادبهنفس من را بالا ببرند.
این بازیکن دانمارکی درباره انتقاد علنی آموریم نیز گفت: طبیعتاً شنیدن انتقاد خوشایند نیست، اما بهعنوان بازیکن حرفهای همیشه با این شرایط روبهرو میشوید و باید واکنش درستی نشان دهید. فکر میکنم در دو بازی اخیر پاسخ مناسبی دادهام.
دورگو در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به غیبت برخی بازیکنان به دلیل مصدومیت یا حضور در جام ملتهای آفریقا، فرصت خوبی برای من ایجاد شده است تا تواناییهایم را نشان بدهم. احساس میکنم در دو بازی اخیر این کار را انجام دادهام و حالا باید این روند را ادامه بدهم تا رضایت کادر فنی را حفظ کنم.