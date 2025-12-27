به گزارش ایلنا، محمد صابری‌پور که سابقه حضور در تیم‌هایی چون شهرداری آستارا و دریای بابل را در کارنامه دارد، در نقل‌وانتقالات زمستانی فصل گذشته و پس از نمایش‌های قابل توجه با پیراهن شهرداری نوشهر در لیگ آزادگان، با نظر سعید دقیقی به خیبر خرم‌آباد پیوست و نیم‌فصل نسبتاً موفقی را در این تیم پشت سر گذاشت.

این بازیکن که قابلیت بازی در پست مهاجم و وینگر را دارد، در فصل جاری و پس از حضور مهدی رحمتی روی نیمکت خیبر، در چهار دیدار به‌عنوان بازیکن ثابت و یک مسابقه به‌صورت جانشین به میدان رفت. با پایان نیم‌فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر، صابری‌پور از جمع بازیکنان خیبر جدا شد.

باشگاه نساجی مازندران دقایقی پس از پایان دیدار خیبر و پیکان در هفته پانزدهم لیگ برتر، با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از جذب محمد صابری‌پور خبر داد تا این بازیکن از نیم‌فصل دوم رقابت‌های لیگ یک در ترکیب نساجی به میدان برود.

نساجی در حال حاضر با ۳۸ امتیاز از ۱۷ مسابقه، در صدر جدول رده‌بندی لیگ یک قرار دارد و به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه صعود به لیگ برتر شناخته می‌شود.

