واکنش غیرمنتظره گواردیولا به فیلمبردار پس از برد منچسترسیتی

سرمربی منچسترسیتی پس از پیروزی مقابل ناتینگهام فارست بار دیگر با برخوردی عجیب با عوامل تصویربرداری کنار زمین، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد؛ رفتاری که پیش‌تر نیز سابقه داشته است.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال منچسترسیتی در یکی از دیدارهای این هفته لیگ برتر انگلیس موفق شد ناتینگهام فارست را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و سه امتیاز مهم را کسب کند، اما اتفاقی که پس از سوت پایان رخ داد، بیش از نتیجه بازی مورد توجه قرار گرفت.

پپ گواردیولا پس از پایان مسابقه و در حالی که مشغول تشکر و ابراز احساسات نسبت به هواداران منچسترسیتی حاضر در ورزشگاه بود، با یکی از فیلمبرداران تلویزیونی که بیش از حد به او نزدیک شده بود، مواجه شد.

سرمربی اسپانیایی به‌طور ناگهانی ایستاد، با نگاهی معترض به فیلمبردار خیره شد و سپس با اشاره‌هایی به مسئولان کنار زمین، نارضایتی خود را از این وضعیت نشان داد.

این نخستین بار نیست که گواردیولا در پایان یک مسابقه با عوامل تصویربرداری دچار تنش می‌شود. پیش‌تر نیز پس از شکست منچسترسیتی برابر نیوکاسل با نتیجه ۲ بر یک، او واکنش تندی به یک فیلمبردار نشان داده بود؛ اتفاقی که بعدها با عذرخواهی رسمی سرمربی سیتی همراه شد. گواردیولا در آن مقطع اعلام کرده بود پس از دیدن تصاویر، از رفتار خود احساس شرمندگی کرده و تأکید داشت در طول بیش از هزار بازی، به‌ندرت چنین واکنشی از او سر زده است.

با وجود اینکه واکنش اخیر گواردیولا نسبت به موارد قبلی ملایم‌تر بود و به درگیری لفظی یا فیزیکی منجر نشد، اما بار دیگر نگاه‌ها را از عملکرد فنی منچسترسیتی به رفتار سرمربی این تیم معطوف کرد؛ رفتاری که هرچند این بار بدون حاشیه جدی پایان یافت، اما همچنان برای رسانه‌ها سوژه‌ساز شد.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
