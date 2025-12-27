طاهرخانی با فسخ قرارداد از خیبر خرمآباد جدا شد
هافبک تیم فوتبال خیبر خرمآباد پس از نیمفصل حضور در این تیم و با توافق طرفین قرارداد خود را فسخ کرد تا در نیمفصل دوم لیگ برتر برای تیم دیگری به میدان برود.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا طاهرخانی که در نقلوانتقالات تابستانی از ذوبآهن به تیم فوتبال خیبر خرمآباد بازگشته بود، پس از پایان نیمفصل نخست لیگ برتر و با نظر کادر فنی و مدیران باشگاه، قرارداد خود را فسخ کرد.
این بازیکن پس از دیدار خیبر برابر پیکان در ورزشگاه دستگردی، درباره جداییاش از خیبر اظهار کرد: بهدلیل برخی مشکلات شخصی و پس از گفتوگو با آقای عبدی و آقای رحمتی، تصمیم به جدایی گرفتم. از آنها تشکر میکنم که به تصمیم من احترام گذاشتند و برای مجموعه خیبر در ادامه مسیر آرزوی موفقیت دارم.
طاهرخانی با اشاره به علاقهاش به باشگاه خیبر تصریح کرد: خیبر همیشه برای من حکم خانه را داشته است. ابتدای فصل با صحبتهایی که با آقای عبدی داشتم به این تیم بازگشتم و دوست داشتم مدت زیادی در این باشگاه بمانم، اما شرایط شخصی باعث شد همکاری ما بیش از نیمفصل ادامه پیدا نکند. امیدوارم خیبر به اهدافش برسد.
وی درباره حادثه آتشسوزی سال گذشته و تأثیر آن بر شرایط فوتبالیاش گفت: آن اتفاق مربوط به فصل قبل بود. در این فصل از نظر بدنی و فنی شرایط خوبی داشتم و در چند مسابقه نیز این موضوع را نشان دادم. تلاش کردم بهترین عملکرد را برای خیبر ارائه بدهم و فکر میکنم آن حادثه تأثیری در روند فوتبالم نداشت.
هافبک جداشده خیبر در پایان با اشاره به آینده کاری خود عنوان کرد: کمتر از ۲۴ ساعت از فسخ قراردادم میگذرد، اما با دو یا سه باشگاه از جمله مس رفسنجان صحبتهایی انجام شده است. سعی میکنم در کوتاهترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرم تا در نیمفصل دوم دقایق بیشتری بازی کنم و برای تیم آیندهام بازیکن مؤثری باشم.