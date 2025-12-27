دقیقی: در نیمه دوم تیم برتر میدان بودیم و شانس گلزنی داشتیم
سرمربی تیم فوتبال پیکان با اشاره به تغییرات فنی این تیم در آغاز نیمه دوم دیدار برابر خیبر خرمآباد، تأکید کرد که پیکان پس از وقت استراحت بازی را در اختیار داشت، اما نتوانست از مالکیت و موقعیتهای ایجادشده استفاده لازم را ببرد.
به گزارش ایلنا، سعید دقیقی پس از تساوی بدون گل تیم فوتبال پیکان مقابل خیبر خرمآباد در هفته پانزدهم لیگ برتر، اظهار کرد: از هواداران هر دو تیم تشکر میکنم. پیکان در این مدت هواداران بیشتری پیدا کرده و خیبر هم تیمی ریشهدار و پرتماشاگر است. مسابقه دو چهره متفاوت داشت؛ در نیمه نخست، بازی بیشتر بر پایه دوئلهای فردی، پرس شدید و ضربات ایستگاهی دنبال شد که نتیجه مساوی در آن مقطع منطقی بود.
وی ادامه داد: در بین دو نیمه تغییراتی اعمال کردیم و در نیمه دوم شکل بازی به نفع ما تغییر کرد. پیکان مالکیت بیشتری داشت و موقعیتهایی هم ایجاد شد، اما متأسفانه نتوانستیم از این شرایط به گل برسیم. با این حال بازیکنان تلاش خودشان را انجام دادند و حالا باید برای نیمفصل دوم آماده شویم. امیدوارم با تقویت محدود و متناسب با بودجه باشگاه، تیم منسجمتری داشته باشیم.
سرمربی پیکان با اشاره به استفاده از بازیکنان جوان خاطرنشان کرد: من ذاتاً مربی ریسکپذیری هستم و قطعاً در نیمفصل دوم هم به جوانان بیشتری میدان میدهم. در تعطیلات لیگ تلاش میکنیم عقبماندگیها را جبران کنیم. پیکان از نظر فنی تیم باکیفیتی است و خیبر هم نشان داده تیمی قدرتمند و سختکوش با بازیکنان قابل احترام محسوب میشود.
دقیقی درباره برنامه این تیم در نقلوانتقالات نیمفصل تصریح کرد: واقعیت این است که با شرایط مالی فعلی نمیتوان لیست بلندبالایی ارائه داد. در ابتدای فصل هم گزینههای زیادی داشتیم، اما محدودیت بودجه اجازه جذب آنها را نداد. بازیکن باکیفیت هزینه بالایی دارد و جذب خارجی هم با ارقام فعلی تقریباً غیرممکن است. در چنین شرایطی تنها راه، شناسایی استعدادهای جوان و پرورش آنهاست.
وی درباره کمگل بودن مسابقات و رویکرد دفاعی تیمها گفت: فوتبال ایران از نظر سازماندهی دفاعی پیشرفت کرده و تیمها آنالیز دقیقتری دارند. بستن فضاها و بازی فشرده یکی از سادهترین راهها برای نتیجه گرفتن است و وقتی این اتفاق میافتد، بازی به نبردهای فردی کشیده میشود. سبک فوتبال من همواره پرریسک و پرسرعت بوده، اما برای باز کردن دفاعهای متراکم نیاز به بازیکنان خاص و زمین باکیفیت داریم. ترس برخی مربیان از از دست دادن جایگاهشان هم بیتأثیر نیست.
سرمربی پیکان درباره اردوی نیمفصل تیمش نیز بیان کرد: برای تیمی مانند پیکان، برگزاری اردو در کیش منطقیترین گزینه است، چراکه اردوهای خارجی هزینه بالایی دارند.
دقیقی در پایان با اشاره به شایعات پیرامون آینده کاری خود گفت: قرارداد دارم و کاملاً به آن متعهد هستم. تمام تمرکزم روی موفقیت پیکان است و دوست دارم بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهم. سیاست مجموعه ایرانخودرو حفظ سهمیه لیگ برتر و استفاده از جوانان مستعد است، اما شخصاً اهداف بزرگتری در ذهن دارم و تلاش میکنم این بازیکنان جوان را به سرمایههای واقعی باشگاه تبدیل کنم.