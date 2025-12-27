عبدی: خیبر یک باشگاه کاملاً خصوصی است و برای ادامه مسیر برنامه دارد
مالک باشگاه خیبر خرمآباد پس از دیدار برابر پیکان تهران، با تأکید بر خصوصی بودن این باشگاه، از وضعیت فنی تیم، روند ساخت ورزشگاه اختصاصی و برنامههای بلندمدت خیبر سخن گفت و بر لزوم همکاری استان در حوزه زیرساختها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر خرمآباد، پس از دیدار تیمش مقابل پیکان تهران درباره شرایط این تیم اظهار کرد: خیبر تیم باارزشی است و نتایج قابل قبولی در لیگ برتر و جام حذفی به دست آوردهایم. قرار گرفتن در نیمه بالای جدول برای ما دستاورد مهمی محسوب میشود و معتقدم روند تیم رو به پیشرفت است. بازیکنان جوانی در اختیار داریم و کادر فنی به رهبری سیدمهدی رحمتی زحمات زیادی کشیدهاند که جای تقدیر دارد.
وی در خصوص تأثیر نتایج تیم در شهر خرمآباد و حمایتهای مالی عنوان کرد: هزینههای باشگاه بهطور کامل توسط مجموعه خیبر تأمین شده است. ما در حال ساخت یک ورزشگاه خصوصی هستیم که اتفاقی جدید در فوتبال ایران به شمار میرود. انتظار خاصی از مدیران نداریم، اما امیدواریم در بحث زیرساختها همکاری لازم صورت بگیرد. استاندار لرستان حمایتهایی داشتهاند، با این حال مجموعه استان میتواند نقش پررنگتری ایفا کند.
عبدی با اشاره به برنامههای درآمدزایی باشگاه افزود: پروژه ورزشگاه «لر آرهنا» میتواند خیبر را به ثبات اقتصادی برساند. این مجموعه صرفاً یک استادیوم نیست و بخشهای هتل، گردشگری و تجاری را نیز در بر میگیرد. هدف ما این است که باشگاه فقط متکی به هزینهکرد نباشد. همچنین در حوزه نقلوانتقال و ترانسفر بازیکن نیز فعال بودهایم.
مالک خیبر در واکنش به اظهارات محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، گفت: هر فردی که در فوتبال سرمایهگذاری میکند، شایسته احترام است. من برای آقای زنوزی نیز احترام قائل هستم، اما درباره سایر مسائل نظری ندارم. خودم را فقط هوادار خیبر میدانم و جایگاه دیگری برای خودم قائل نیستم.
وی درباره موضوعات قومیتی تصریح کرد: لرها همواره خود را ایرانی میدانند و به ایرانی بودنشان افتخار میکنند. در لرستان چنین نگاههایی وجود ندارد و در ورزشگاه ما نیز فضای ملی و وحدتآفرین حاکم است. چیزی جز ایران برای ما معنا ندارد.
عبدی همچنین درباره حضور شهاب زندی در کنار تیم خیبر گفت: ایشان دوست نزدیک من هستند و ارتباط رفاقتی داریم. حضورشان در بازیهای تدارکاتی بوده و از نظر ما تعارضی ایجاد نمیکند. نقش ایشان در خیبر مشاورهای است و به توانمندیهای فنی و مدیریتی او اعتقاد دارم.
مالک باشگاه خیبر درباره میزان هزینههای این تیم توضیح داد: مجموعاً حدود ۲۷۰ میلیارد تومان هزینه کردهایم که بخشی از آن از محل ترانسفر بازیکنان جبران شده است. هزینههای جانبی باشگاه نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافته، اما معتقدم خیبر تیمی قابل احترام در فوتبال ایران است.
وی در خصوص نقلوانتقالات نیمفصل نیز گفت: توصیهام به مربیان این است که برای جذب بازیکن، مسیر حرفهای را طی کنند و با باشگاهها وارد مذاکره شوند. تماس مستقیم با بازیکنان تحت قرارداد اقدام مناسبی نیست. بهنظر میرسد در نیمفصل امکان جذب بازیکن زیادی نداشته باشیم و تمرکز ما روی همین جوانان است تا برای فصل آینده و حضور در ورزشگاه جدید آماده شوند.
عبدی در پایان خاطرنشان کرد: هدفگذاری اولیه ما کسب رتبه تکرقمی بود و امیدوارم در نیمفصل دوم نیز با ادامه این روند، امتیازات لازم را به دست بیاوریم.