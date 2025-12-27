خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ناتینگهام فارست 1 - منچسترسیتی 2 ؛ سیتیزن ها به صدر رسیدند

ناتینگهام فارست 1 - منچسترسیتی 2 ؛ سیتیزن ها به صدر رسیدند
کد خبر : 1733748
لینک کوتاه کپی شد.

شاگردان پپ گواردیولا با کسب پیروزی نه چندان آسان برابر تیم ناتینگهام فارست به رقابت شانه به شانه خود با آرسنال در کورس صدرنشین ادامه دادند.

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، عصر امروز (شنبه) از ساعت 16 به وقت تهران، تیم فوتبال منچسترسیتی میهمان ناتینگهام فارست رده هفدهمی بود و موفق شد میزبان سرسخت خود را در نهایت با گلی دیرهنگام با نتیجه 2 بر یک از پیش رو بردارد.

در این بازی سیتی با گلزنی تیجانی ریندرز در دقیقه 48 پیش افتاد اما تنها 6 دقیقه بعد برتری‌اش را از دست داد چرا که عمری هاتچینسون گل تساوی را برای ناتینگهام فارست به ثمر رساند. تلاش‌های سیتی برای زدن گل بعدی یکی پس از دیگر مقابل دفاع چند لایه حریف به در بسته می‌خورد و سرانجام شلیک از راه دور رایان چرکی در دقیقه 83 قفل دفاع حریف را شکست.

با این نتیجه سیزدهمین پیروزی فصل آبی‌پوشان منچستر رقم خورد و آنها با 40 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی لیگ جزیره صعود کردند. این در حالیست که آرسنال 39 امتیازی هنوز بازی‌اش در هفته هجدهم را انجام نداده و از ساعت 18:30 امروز به وقت تهران میزبان برایتون خواهد بود. با توجه به برتری سیتی در تفاضل گل نسبت به آرسنال (26 به 21)، آرسنال برای بازگشت به صدر جدول محکوم به کسب پیروزی برابر میهمان رده نهمی خود است.

همزمان با این بازی، چهار مسابقه دیگر برگزار می‌شود که برنامه آنها به شرح زیر است:

برنتفورد - بورنموث

برنلی - اورتون

لیورپول - ولورهمپتون

وستهام - فولام

همچنین در آخرین بازی امشب لیگ جزیره از ساعت 21 چلسی پذیرای استون ویلا خواهد بود. چلسی رده چهارمی در صورت کسب پیروزی در این بازی فاصله خود با استون‌ویلای 36 امتیازی را به 4 امتیاز کاهش خواهد داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا