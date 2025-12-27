ناتینگهام فارست 1 - منچسترسیتی 2 ؛ سیتیزن ها به صدر رسیدند

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، عصر امروز (شنبه) از ساعت 16 به وقت تهران، تیم فوتبال منچسترسیتی میهمان ناتینگهام فارست رده هفدهمی بود و موفق شد میزبان سرسخت خود را در نهایت با گلی دیرهنگام با نتیجه 2 بر یک از پیش رو بردارد.

در این بازی سیتی با گلزنی تیجانی ریندرز در دقیقه 48 پیش افتاد اما تنها 6 دقیقه بعد برتری‌اش را از دست داد چرا که عمری هاتچینسون گل تساوی را برای ناتینگهام فارست به ثمر رساند. تلاش‌های سیتی برای زدن گل بعدی یکی پس از دیگر مقابل دفاع چند لایه حریف به در بسته می‌خورد و سرانجام شلیک از راه دور رایان چرکی در دقیقه 83 قفل دفاع حریف را شکست.

با این نتیجه سیزدهمین پیروزی فصل آبی‌پوشان منچستر رقم خورد و آنها با 40 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی لیگ جزیره صعود کردند. این در حالیست که آرسنال 39 امتیازی هنوز بازی‌اش در هفته هجدهم را انجام نداده و از ساعت 18:30 امروز به وقت تهران میزبان برایتون خواهد بود. با توجه به برتری سیتی در تفاضل گل نسبت به آرسنال (26 به 21)، آرسنال برای بازگشت به صدر جدول محکوم به کسب پیروزی برابر میهمان رده نهمی خود است.

همزمان با این بازی، چهار مسابقه دیگر برگزار می‌شود که برنامه آنها به شرح زیر است:

برنتفورد - بورنموث

برنلی - اورتون

لیورپول - ولورهمپتون

وستهام - فولام

همچنین در آخرین بازی امشب لیگ جزیره از ساعت 21 چلسی پذیرای استون ویلا خواهد بود. چلسی رده چهارمی در صورت کسب پیروزی در این بازی فاصله خود با استون‌ویلای 36 امتیازی را به 4 امتیاز کاهش خواهد داد.

انتهای پیام/