لیگ دسته اول فوتبال؛ شکست بدموقع سایپا در روز توقف مس شهربابک
هفته هفدهم لیگ دسته فوتبال باشگاههای کشور (جام آزادگان) با تساوی مس شهر بابک و شکست دور از انتظار ساپیا پیگیری شد.
هفته هفدهم لیگ فوتبال آزادگان دومین روز خود را سپری کرد که در این روز، سهدیدار برگزار شد. در یکی از بازیهای برگزار شده تیم رده سومی مس شهر بابک به مصاف نفتوگاز گچساران رفت که این بازی پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. محمدحسین باصری در دقیقه ۴۵ مس شهربابک را پیش انداخت و در دقیقه ۸۵ رضا زلفیپور کار به تساوی کشاند تا دو تیم با یک امتیاز این هفته را به پایان ببرند.
در دیگر بازی برگزار شده پارس جنوبی پذیرای بعثت کرمانشاه بود، دو تیم علیرغم تلاشی که داشتند نتوانستند به گل برسند و در نهایت به تساوی بدون گل رضایت دادند تا در این بازی نیز برندهای نداشته باشیم.
در آخرین بازی امروز، پالایش نفت بندرعباس میزبان سایپا رده چهارمی بود. بلال میرزاعلی و پیمان رنجبری در دقایق ۱۱ و ۶۶ موفق شدند برای نماینده بندرعباس گلزنی کنند تا تک گل سامان محرابیزاده که در دقیقه ۵۴ به ثمر رسیده بود، نتواند مانع شکست نارنجیپوشان شود.
در ادامه این مسابقات فردا یک بازی برگزار خواهد شد که طی آن صنعت نفت آبادان به مصاف نیروی زمینی میرود و روز دوشنبه ۸ دی نیز با برگزاری بازی هوادار و شناورسازی قشم، پرونده هفته هفدهم لیگ فوتبال آزادگان بسته خواهد شد.