بحران فیورنتینا ادامه دارد؛ شکست خانگی مقابل پارما
تیم فوتبال فیورنتینا در سری آ پس از یک برد پرگل مقابل اودینزه، دوباره به روند ناکامیهای خود بازگشت و در خانه پارما با نتیجه ۰-۱ شکست خورد.
به گزارش ایلنا، فیورنتینا پس از ۱۶ هفته با شش تساوی، یک برد و ده شکست، در حالی که هفته گذشته طعم پیروزی پرگل ۵-۱ مقابل اودینزه را چشیده بود، دوباره در لیگ ایتالیا ناکام ماند. بنفشها این بار در خانه پارما با یک گل مغلوب شدند.
تنها گل این مسابقه در دقیقه ۴۸ توسط سورنسن و با پاس پلگرینو به ثمر رسید. پلگرینو ابتدا قصد داشت خودش ضربه نهایی را وارد دروازه کند اما توپ در نهایت به سمت همتیمیاش هدایت شد و گل رقم خورد.
با این نتیجه، فیورنتینا که تحت هدایت کوئستای جوان است، همچنان از منطقه سقوط فاصله زیادی ندارد و باید برای بهبود شرایط خود تلاش کند. پارما با ۹ امتیاز در رده آخر جدول باقی ماند. فیورنتینا امیدوار است در اولین دیدار سال ۲۰۲۶ مقابل کرمونزه شرایط را به نفع خود تغییر دهد و روند ناکامیها را متوقف کند.