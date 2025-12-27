پیکان و خیبر امتیازات را تقسیم کردند

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال پیکان و خیبر امروز شنبه ۶ دی در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت وحید زمانی به مصاف هم رفتند. این دیدار با هدایت سعید دقیقی برای پیکان و سید مهدی رحمتی برای خیبر، بیشتر جنبه دفاعی داشت و دو تیم تلاش کردند انسجام خود را در میانه میدان حفظ کنند.

در نیمه نخست، جریان بازی عمدتاً در میانه میدان دنبال شد و با وجود ارسال‌های بلند و ضربات از راه دور، موقعیت خطرناکی روی دروازه‌ها شکل نگرفت. دو تیم با احتیاط کامل نیمه اول را بدون گل به پایان رساندند.

نیمه دوم نیز ادامه همان روند بود؛ هر دو تیم با تمرکز روی ضدحملات و شوت‌های از راه دور سعی در تهدید دروازه حریف داشتند اما مدافعان و دروازه‌بان‌ها مانع از باز شدن دروازه‌ها شدند. بازی تنش زیادی نداشت و بیشتر با کنترل توپ و احتیاط کامل همراه بود.

با پایان دیدار و کسب تساوی بدون گل، پیکان با ۱۵ امتیاز در رده دوازدهم جدول باقی ماند و خیبر با ۲۱ امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفت. این مسابقه به دلیل تمرکز دو تیم روی دفاع، فرصت‌های چندانی برای گلزنی ایجاد نکرد و نتیجه نیمه نخست در پایان بازی بدون تغییر باقی ماند.

انتهای پیام/