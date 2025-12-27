خبرگزاری کار ایران
ترکیب خیبر برابر پیکان اعلام شد

تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد برای مصاف با پیکان در هفته پانزدهم لیگ برتر، ۱۱ بازیکن اصلی خود را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه خیبر خرم‌آباد ترکیب اصلی تیمش برای دیدار امروز مقابل پیکان را اعلام کرد. بازیکنان اصلی این تیم به شرح زیر هستند: حسین پورحمیدی، محسن سفیدچغایی، سیداحسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، صادق بوصبیح، علیرضا آراسته، آرین معالی، علی خانزادی، اسماعیل بابایی و عارف قزل.

سرمربی خیبر با انتخاب این ترکیب، قصد دارد تیمش را با تمرکز کامل و آرایش تاکتیکی مشخص برای کسب نتیجه مطلوب آماده کند و شانس صعود تیم به رده‌های بالای جدول را افزایش دهد.

