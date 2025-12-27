ترکیب پیکان برابر خیبر مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر، به مصاف خیبر خواهد رفت.

طبق اعلام باشگاه، بازیکنان اصلی پیکان برای این دیدار به شرح زیر هستند: عرفان اسفندیاری، امیرحسین غلامی، منصور باقری، مهدی نجفی، فراز امامعلی، فرید امیری، شاهین توکلی، امیرعلی مددی‌زاده، نیما انتظاری، افشین صادقی و امید فهمی.

سرمربی پیکان با اعلام این ترکیب قصد دارد تیمش را با آرایش مشخص و تمرکز کامل برای کسب نتیجه مثبت به میدان بفرستد.

