خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس با پیروزی در بازی دوستانه به تعطیلات رفت
تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین برنامه تدارکاتی پیش از تعطیلات زمستانی، امروز (شنبه ۶ دی ۱۴۰۴) در یک دیدار دوستانه مقابل آریو اسلامشهر از لیگ یک به برتری ۲-۱ دست یافت.

به گزارش ایلنا، سرخ‌پوشان در این مسابقه که با هدف آماده‌سازی بازیکنان ذخیره و نفراتی که در دیدار اخیر مقابل مس رفسنجان به میدان نرفته بودند برگزار شد، موفق به کسب پیروزی شدند. گل‌های پرسپولیس را امیرحسین محمودی و فرشاد احمدزاده به ثمر رساندند.

این دیدار تدارکاتی ظهر امروز در شرایطی انجام شد که شاگردان اوسمار ویرا آخرین برنامه تمرینی و رقابتی خود را پیش از وقفه زمستانی پشت سر گذاشتند. آریو اسلامشهر، نماینده لیگ آزادگان، حریف این بازی دوستانه بود که پرسپولیس با ترکیب متفاوتی نسبت به دیدارهای رسمی به میدان رفت.

سرخ‌پوشان حالا با کسب این پیروزی، با روحیه‌ای مثبت به تعطیلات زمستانی می‌روند و پس از شش روز  برای ادامه فصل آماده خواهند شد.

