حرفهای جنجالی مهاجم سابق پرسپولیس از تجربه حضور در فوتبال ایران
مهاجم پیشین پرسپولیس با مرور دوران کوتاه حضورش در فوتبال ایران، از شرایط زندگی و امکانات باشگاهی انتقاد کرده و این تجربه را متفاوت از آنچه تصور میکرده، توصیف کرده است.
به گزارش ایلنا، یورگن لوکادیا، مهاجم هلندی که در تابستان ۲۰۲۲ به جمع سرخپوشان پایتخت پیوست، در گفتوگویی با نشریه هلندی (Voetbal International) بخشی از تجربه خود از بازی در فوتبال ایران و زندگی در تهران را روایت کرده است.
این بازیکن که پیش از حضور در پرسپولیس سابقه بازی در فوتبال اروپا را داشت، درباره تصمیمش برای انتقال به ایران گفت: پیش از این پیشنهاد، شناخت چندانی از فوتبال ایران نداشتم و طبیعی بود که درباره امنیت و شرایط زندگی سؤال داشته باشم. به همین دلیل با علیرضا جهانبخش صحبت کردم و او به من اطمینان داد که ایران کشور امنی است و باشگاه پرسپولیس از نظر پرداختها نظم قابل قبولی دارد.
لوکادیا در ادامه، با نگاهی انتقادی به شرایط زیرساختی فوتبال ایران، توضیح داد که امکانات باشگاهی و فضای زندگی با استانداردهایی که پیشتر تجربه کرده بود فاصله قابل توجهی داشت: کمی انگار در سال ۱۹۹۳ زندگی میکردند. همه جا خاک میبینید! ماشینها، خانهها و بیمارستانها قدیمی بودند. امکانات باشگاه نیز ناامیدکننده بود. یک استادیوم کوچک، یک سالن ورزشی کوچک و حتی دوشهای حمام هم عالی نبودند اما به هر حال به عنوان یک خارجی چه میتوانم بگویم؟ اوضاع در بین آماتورها در هلند بهتر بود.