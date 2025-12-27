منچستریونایتد 1 - نیوکاسل 0 ؛ جشن کریسمس در تئاتر رویاها
منچستریونایتد در شب کریسمس در خانهاش اولدترافورد موفق شد با گل زیبا پاتریک دورگو، نیوکسل را 1-0 شکست دهد.
به گزارش ایلنا، امشب در تنها بازی شب کریسمس در انگلیس، شیاطین سرخ در خانه میزبان نیوکسل بودند. هواداران با شور و شوق تمام، با وجود سرمای شدید، به استادیوم تاریخیشان آمده بودند و آنها که در اولدترافورد بودند پاداش گرفتند. یک پیروزی شیرین با گل زیبای پاتریک دورگو. شیاطین سرخ 29 امتیازی شده و در رتبه پنجم جدول قرار دارند.
دیدار مقابل نیوکسل برای یونایتد بدون حضور برونو فرناندز مصدوم آغاز شد و غیاب او از همان ابتدا معادلات تاکتیکی را تغییر داد. تیم روبن آموریم مالک توپ بود، اما عبور از پرس نیوکسل و رسیدن به عمق، ساده پیش نمیرفت. بازی تا میانههای نیمه اول در تعادل جریان داشت؛ نبردی فیزیکی، پر از دوئل و ضربات ایستگاهی.
همهچیز در دقیقه ۲۴ تغییر کرد. یک پرتاب اوت ساده از دیوگو دالو، یک دفع ناقص در شلوغی محوطه که باعث شد توپ روی مرز هجدهقدم آماده شود. در میان شلوغی دورگو با ضربهای سرضرب و بیرحم، توپ را با پای چپ با یک والی به شکل والیهای زیدان به تور چسباند. شوتی با کیفیتی در کلاس بالا که اولدترافورد را منفجر کرد.
پس از گل، یونایتد هوشمندانه عقب نشست و نیوکسل جلو آمد. شاگردان ادی هاو با ارسالها، ضربات ایستگاهی و شوتهای از راه دور، بارها دروازه لامنس را تهدید کردند. تیر دروازه به لرزه درآمد، VAR پنالتی احتمالی را رد کرد و چند موقعیت خطرناک با واکنشهای دفاعی و تمرکز دروازهبان یونایتد خنثی شد. در این میان، دورگو فقط گلزن نبود؛ او بارها با بازگشتهای بهموقع و قطع توپ روی خط دروازه، نقش یک مدافع تمامعیار را هم ایفا کرد.
دقایق پایانی با فشار بیامان نیوکسل گذشت، اما یونایتد ایستاد. وقتی سوت پایان به صدا درآمد، یونایتد بیش از حد شاد بود. چرا که آنها پیامی روشن به دوست و دشمن ارسال کرده بودند: ما تیمی هستیم که حتی بدون ستاره اصلیاش هم میتواند با یک لحظه ویژه از بازیکنی که هیچکس فکرش را نمیکند، بازی را ببرد.