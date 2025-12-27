خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1733282
سرمربی تیم ملی آفریقای جنوبی اعلام کرد محمد صلاح پس از پایان دیدار مقابل مصر به او گفته که از اعلام ضربه پنالتی نیمه نخست تعجب کرده است؛ پنالتی‌ای که سرنوشت بازی و صعود مصر را رقم زد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی مصر با تک‌گل محمد صلاح از روی نقطه پنالتی موفق شد آفریقای جنوبی را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد و به‌عنوان نخستین تیم، صعود خود به مرحله یک‌هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا را قطعی کند. این پنالتی در دقایق پایانی نیمه نخست و پس از برخورد صلاح با خولیسو موداو اعلام شد.

داور مسابقه، باسیفیک ندابیها وینیمانا از بوروندی، پس از بازبینی صحنه با استفاده از فناوری کمک‌داور ویدئویی، رأی به اعلام ضربه پنالتی داد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید کادر فنی آفریقای جنوبی همراه شد.

هوگو بروس، سرمربی بلژیکی آفریقای جنوبی، در گفت‌وگو با شبکه بی‌ان اسپورتس گفت: «یکی از نکات عجیب این بازی این بود که خود محمد صلاح بعد از مسابقه به من گفت که این صحنه پنالتی نبوده و از اعلام آن تعجب کرده است.»

او با انتقاد تند از قضاوت داور افزود: «این تصمیم واقعاً مسخره بود. حتی بازیکنی که پنالتی را زد، شگفت‌زده شده بود که چنین خطایی اعلام شده است.»

بروس همچنین به صحنه‌ای در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم اشاره کرد و گفت: «در دقایق پایانی، یاسر ابراهیم با دست مانع شوت بازیکن ما شد و می‌توانست پنالتی به سود ما اعلام شود، اما داور پس از بررسی طولانی با VAR این تصمیم را نگرفت.»

سرمربی آفریقای جنوبی ادامه داد: «در جلسات توجیهی داوری گفته بودند اگر دست از بدن فاصله داشته باشد، پنالتی است. در آن صحنه دست بازیکن مصر کاملاً باز بود، اما گفتند دست تکیه‌گاهی بوده؛ اصطلاحی که واقعاً مشخص نیست چه معنایی دارد.»

او در پایان تأکید کرد: «به نظر من آن صحنه یک پنالتی کاملاً واضح و واقعی بود، اما داور تصمیم دیگری گرفت و نتیجه بازی را تحت تأثیر قرار داد.»

 

