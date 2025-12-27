خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش تند مدیرعامل پرسپولیس به زنوزی

واکنش تند مدیرعامل پرسپولیس به زنوزی
کد خبر : 1733280
لینک کوتاه کپی شد.

پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، دقایقی پس از اظهارات محمدرضا زنوزی در برنامه شب‌های فوتبالی، با حضور تلفنی در این برنامه به صحبت‌های مطرح‌شده واکنش نشان داد و نسبت به پیامدهای ایجاد تنش در فضای فوتبال هشدار داد.

به گزارش ایلنا،  حدادی صحبت‌های خود را با اشاره به شرایط اجتماعی کشور آغاز کرد و گفت: «در دولتی که شعار وفاق ملی دارد و بعد از جنگ اتحاد شکل گرفت، نباید فوتبال به سمتی برود که هم وفاق ملی و هم این اتحاد به خطر بیفتد.»

مدیرعامل پرسپولیس با تأکید بر اینکه علاقه‌ای به حضور رسانه‌ای ندارد، افزود: «به عنوان خادم باشگاه پرسپولیس مجبور شدم صحبت کنم. بابت شبی که برای فوتبال ایران تلخ شد، از مردم عذرخواهی می‌کنم.»

او در واکنش به ادعای مطرح‌شده درباره نقش صفحات هواداری پرسپولیس در بازی‌های خارج از خانه تراکتور توضیح داد: «فضای مجازی در اختیار باشگاه نیست. برخی کانال‌هایی که از نام پرسپولیس استفاده کردند، بدون مجوز فعالیت داشتند و باشگاه رسماً با انتشار بیانیه، آن محتواها را محکوم کرد.»

حدادی در بخشی غافلگیرکننده از صحبت‌های خود به نقل‌وانتقالات اشاره کرد و گفت: «قصد ورود به جزئیات را ندارم، اما هواداران مطمئن باشند که با حمایت بانک‌ها، برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه با قدرت دنبال خواهد شد.»

مدیرعامل پرسپولیس همچنین نسبت به رویکرد برنامه شب‌های فوتبالی هشدار داد و اظهار کرد: «مسیر برنامه شما به سمتی رفته که پرسپولیس را به چالش بکشید و این موضوع در برنامه اخیر به‌وضوح دیده شد.»

او با اشاره به جایگاه پرسپولیس در فوتبال ایران گفت: «ما تیم خاصی هستیم چون بیشترین هوادار را داریم. پرسپولیسی که در هشت هفته ابتدایی نتایج خوبی نگرفت، با تغییر مسیر به نتایج مطلوب رسید. فدراسیون و داوران هم امروز همان فدراسیون و داوران هشت هفته اول هستند.»

حدادی در ادامه با احترام به هواداران تراکتور و آذربایجان تأکید کرد: «همه هواداران برای ما محترم هستند، اما پیوند زدن مسائل قومیتی به نتایج فوتبالی، اقدام درستی نیست.»

او در پایان با اشاره به نتایج اخیر پرسپولیس گفت: «به نظر می‌رسد برخی از ۱۶ امتیاز ما از ۱۸ امتیاز اخیر نگران شده‌اند. این برنامه رویکردی ضد پرسپولیس دارد و دلیلی برای ادامه صحبت نمی‌بینم.»

پس از این اظهارات، مدیرعامل پرسپولیس تماس تلفنی خود را قطع کرد؛ اقدامی که واکنش مجری برنامه را نیز به همراه داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا