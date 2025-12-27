واکنش تند مدیرعامل پرسپولیس به زنوزی

به گزارش ایلنا، حدادی صحبت‌های خود را با اشاره به شرایط اجتماعی کشور آغاز کرد و گفت: «در دولتی که شعار وفاق ملی دارد و بعد از جنگ اتحاد شکل گرفت، نباید فوتبال به سمتی برود که هم وفاق ملی و هم این اتحاد به خطر بیفتد.»

مدیرعامل پرسپولیس با تأکید بر اینکه علاقه‌ای به حضور رسانه‌ای ندارد، افزود: «به عنوان خادم باشگاه پرسپولیس مجبور شدم صحبت کنم. بابت شبی که برای فوتبال ایران تلخ شد، از مردم عذرخواهی می‌کنم.»

او در واکنش به ادعای مطرح‌شده درباره نقش صفحات هواداری پرسپولیس در بازی‌های خارج از خانه تراکتور توضیح داد: «فضای مجازی در اختیار باشگاه نیست. برخی کانال‌هایی که از نام پرسپولیس استفاده کردند، بدون مجوز فعالیت داشتند و باشگاه رسماً با انتشار بیانیه، آن محتواها را محکوم کرد.»

حدادی در بخشی غافلگیرکننده از صحبت‌های خود به نقل‌وانتقالات اشاره کرد و گفت: «قصد ورود به جزئیات را ندارم، اما هواداران مطمئن باشند که با حمایت بانک‌ها، برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه با قدرت دنبال خواهد شد.»

مدیرعامل پرسپولیس همچنین نسبت به رویکرد برنامه شب‌های فوتبالی هشدار داد و اظهار کرد: «مسیر برنامه شما به سمتی رفته که پرسپولیس را به چالش بکشید و این موضوع در برنامه اخیر به‌وضوح دیده شد.»

او با اشاره به جایگاه پرسپولیس در فوتبال ایران گفت: «ما تیم خاصی هستیم چون بیشترین هوادار را داریم. پرسپولیسی که در هشت هفته ابتدایی نتایج خوبی نگرفت، با تغییر مسیر به نتایج مطلوب رسید. فدراسیون و داوران هم امروز همان فدراسیون و داوران هشت هفته اول هستند.»

حدادی در ادامه با احترام به هواداران تراکتور و آذربایجان تأکید کرد: «همه هواداران برای ما محترم هستند، اما پیوند زدن مسائل قومیتی به نتایج فوتبالی، اقدام درستی نیست.»

او در پایان با اشاره به نتایج اخیر پرسپولیس گفت: «به نظر می‌رسد برخی از ۱۶ امتیاز ما از ۱۸ امتیاز اخیر نگران شده‌اند. این برنامه رویکردی ضد پرسپولیس دارد و دلیلی برای ادامه صحبت نمی‌بینم.»

پس از این اظهارات، مدیرعامل پرسپولیس تماس تلفنی خود را قطع کرد؛ اقدامی که واکنش مجری برنامه را نیز به همراه داشت.

