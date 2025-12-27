واکنش تند فدراسیون به زنوزی؛ ادبیات شما فوتبال را ملتهب کرد
مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در واکنش به اظهارات محمدرضا زنوزی، با رد ادعای مهندسی داوری تأکید کرد چنین ادبیاتی با نظر کادر فنی تراکتور و کارشناسان داوری همخوانی ندارد و تبعات منفی برای افکار عمومی فوتبال به همراه دارد.
به گزارش ایلنا، امیرمهدی علوی با اشاره به همکاری فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با باشگاهها، بهویژه نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی، گفت استفاده از واژه «مهندسی داوری» جای تعجب دارد. او یادآور شد که پس از مسابقه، مربی تراکتور داوری را بدون مشکل توصیف کرده و کارشناسان داوری نیز نظر مشابهی داشتهاند.
علوی با تأکید بر لزوم رعایت ادبیات مناسب در فوتبال افزود: «اینکه چنین واژههایی به کار میرود، چه پیامی به جامعه فوتبال منتقل میکند؟ رسانههای معتبر را بررسی کنید؛ آیا صحنه مورد بحث پنالتی تشخیص داده شده است؟»
مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال با اشاره به مواضع پیشین مالک تراکتور گفت: «در همین دوره مدیریت فدراسیون، آقای زنوزی پیشتر از تلاشهای رئیس فدراسیون تشکر کرده بود. این تغییر لحن ناگهانی پرسشبرانگیز است و نباید با کمطاقتی از چنین تعابیری استفاده شود.»
او با اشاره به تبعات این صحبتها اظهار کرد: «در مدت کوتاهی فضای افکار عمومی فوتبال ملتهب شد. هواداران تراکتور برای فدراسیون و سازمان لیگ محترم هستند، اما نپذیرفتن مسئولیت و استفاده از این ادبیات درست نیست.»
علوی خطاب به مجری برنامه تلویزیونی یادآور شد که وقتی مدیر یک باشگاه برخلاف نظر کارشناسان همان برنامه درباره داوری صحبت میکند، لازم است پاسخ کارشناسی داده شود و سکوت منطقی نیست.
وی همچنین با اشاره به پرونده انضباطی فصل گذشته یکی از بازیکنان تراکتور گفت: «آن زمان هم ادعاهایی درباره تعویق رأی مطرح شد، در حالی که پرونده در مسیر قانونی در حال رسیدگی بود. تکرار این ادبیات به فوتبال آسیب میزند.»
مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره تهدید به کنارهگیری تراکتور از لیگ برتر اظهار کرد: «این صحبتها در اوج هیجان مطرح شد و بهتر بود در فضایی آرامتر بیان میشد. وقتی مربی تیم از داوری رضایت دارد، باید مشخص شود منظور از مهندسی داوری چیست.»
او ادعای منتسب به رئیس فدراسیون درباره ارتباط با داوران را «کاملاً خلاف واقع» دانست و گفت در بیان چنین اظهاراتی باید دقت بیشتری صورت گیرد.
علوی درباره احتمال ورود کمیته اخلاق توضیح داد: «این کمیته رویه مشخصی دارد و در صورت لزوم، مدیران برای ارائه توضیحات دعوت میشوند.»
او در پایان با اشاره به برنامههای تیم ملی و فاصله باقیمانده تا جام جهانی تأکید کرد: «در شرایطی که ماههای حساسی پیش رو داریم، همه باید به آرامش و ثبات فوتبال ایران کمک کنیم.»