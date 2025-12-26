بیانیه تند علیه مالک تراکتور
سازمان لیگ در پاسخ به زنوزی: تحمل باخت داشته باشید!
سازمان لیگ برتر دقایقی بعد از ادعاهای تند مالک تراکتور، به شکلی عجیب پاسخ آن را داد: جملاتی بیربطتر از همیشه میگویید!
کاش مالک تراکتور تبریز قبل از انتشار بیانیه حداقل نظر کادرفنی تیم خود را جویا می شد و بعد همه چیز و همه کس را مقصر نبردن تیمش قلمداد می کرد.
همین دو هفته پیش وقتی تراکتور در جام حذفی مقایل پرسپولیس برنده شد و مالک باشگاه روی ابرها قدم می زد همه چیز گل و بلبل بود اما امروز با یک تساوی فوتبال ناعادلانه شد؟!
آقای زنوزی وقتی فصل پیش قهرمان لیگ برتر شدید و فدراسیون فوتبال از سوی هواداران سایر تیم ها تحت فشار بود فوتبال عدالت محور بود و شما به جام قهرمانی افتخار می کردید هیچ اتفاق زشتی رخ نداده بود و فوتبال بر محور عدالت اداره می شد اما حالا با یک مساوی برآشفته می شوید؟!
جناب زنوزی فوتبال برد و باخت دارد و باید تحمل و ظرفیت باخت هم داشت. شعارهای قومیتی همواره در فوتبال ایران و جهان محکوم است و به همین دلیل فصل گذشته تماشاگران دو تیم تراکتور و پرسپولیس از حضور در ورزشگاه ها در بازی این دو تیم محروم شدند.
جناب زنوزی کلاه خود را قاضی کنید
در پایان باید یاداور شد پیوند زدن ناکامیهای فنی و مدیریتی به مسائل احساسی و اجتماعی، اقدامی خطرناک و غیرمسئولانه است. این مسیر نه تنها کمکی به فوتبال نمیکند، بلکه آگاهانه فضای ورزش را ملتهب و تفرقه در جامعه ایجاد می کند.
فوتبال ایران ملک شخصی هیچ فرد یا باشگاهی نیست و با تهدید، جنجال یا گروکشی رسانهای اداره نخواهد شد. هیچ باشگاهی حق ندارد مشروعیت لیگ را مشروط به رضایت خود کند. فوتبال حرفهای یعنی پذیرش برد و باخت؛ نه اینکه فقط در زمان پیروزی، ساختار قابل قبول باشد.