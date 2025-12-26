اختلاف دوستانه قدیمیها بالا گرفت؛
کنعانی پاسخ شجاع را با رقص یزله داد
پس از هشت روز از جنجال ورزشگاه یادگار، حسین کنعانیزادگان در دیدار مس رفسنجان مقابل پرسپولیس با حرکتی مشابه شجاع خلیلزاده واکنش نشان داد و این اقدام باعث شد شجاع او را از فهرست فالووینگهای خود خارج کند.
به گزارش ایلنا، این واکنش کنعانی در پایان بازی مس رفسنجان مقابل پرسپولیس که با برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید، رخ داد. کنعانی هنگام ابراز احساسات به هواداران تیم خود، حرکتی مشابه شادی شجاع پس از گلزنی در دیدار قبلی انجام داد که بلافاصله با واکنش شجاع مواجه شد و او کاپیتان تراکتور را آنفالو کرد.
زوج دفاعی سابق تیم ملی، شجاع و کنعانی، سالها پیش زیر نظر دراگان اسکوچیچ و در دوران حضور کیروش در تیم ملی به هم متصل بودند و به عنوان زوج ثابت دفاعی بازی میکردند. با این حال، بازگشت مجید حسینی باعث شده کنعانی بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره به میدان برود.
این دو بازیکن سابقه رفاقت طولانی دارند، اما اولین جرقه اختلاف آنها پیش از گل پرسپولیس به تراکتور زده شد؛ شجاع با تلاش برای عقب راندن کنعانی، و کنعانی با شادی و رقص یزله پاسخ داد. امروز نیز، پس از گل سروش رفیعی، کنعانی حرکتی مشابه شادی امین کاظمیان انجام داد که با واکنش سریع شجاع و آنفالو کردن او همراه شد.
هواداران پرسپولیس در رفسنجان نیز با اجرای رقص یزله از کنعانی حمایت کردند و تصاویر این حرکت در فضای مجازی بازتاب گستردهای یافت. این رویداد نشاندهنده بالا گرفتن تنش بین دو دوست و همتیمی سابق است؛ رفقایی که روزی جداشدنی نبودند، حالا وارد مرحله اختلاف و قهر شدهاند.