هک اسناد پرسپولیس؛ قرارداد بازیکنان و اسرار باشگاه لو رفت!

به گزارش ایلنا، براساس گزارش‌های اولیه، اطلاعات منتشر شده شامل قرارداد تعدادی از بازیکنان پرسپولیس و همچنین اسنادی قدیمی است که در سامانه کدال قرار داشتند و ارزش بالایی از نظر تازه بودن ندارند. با این حال، بخشی از اطلاعات مانند پاسپورت بازیکنان و هویت اعضای تیم واقعی بوده و هیچگونه دستکاری تصویری در آنها مشاهده نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر اسناد منتشر شده مربوط به فصول گذشته هستند و امضای رضا درویش و اعضای سابق هیئت مدیره روی آنها قرار دارد. نکته قابل توجه این است که این اسناد تا پیش از این در فضای عمومی منتشر نشده و تنها اطلاعات کلی در سامانه کدال و فرابورس در دسترس عموم قرار داشته است.

باشگاه پرسپولیس تاکنون هیچ واکنشی به ادعای هک نشان نداده و اعضای باشگاه در حال بررسی صحت و جزئیات این موضوع هستند. این اتفاق واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشته و توجه هواداران را به خود جلب کرده است.

