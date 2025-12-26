خبرگزاری کار ایران
هک اسناد پرسپولیس؛ قرارداد بازیکنان و اسرار باشگاه لو رفت!

گروهی در یکی از فروم‌های هک ادعا کرده که با حمله سایبری به باشگاه پرسپولیس، اطلاعات قرارداد بازیکنان و اعضای تیم را به دست آورده است. هنوز باشگاه واکنشی رسمی نسبت به این موضوع نداشته است.

به گزارش ایلنا،  براساس گزارش‌های اولیه، اطلاعات منتشر شده شامل قرارداد تعدادی از بازیکنان پرسپولیس و همچنین اسنادی قدیمی است که در سامانه کدال قرار داشتند و ارزش بالایی از نظر تازه بودن ندارند. با این حال، بخشی از اطلاعات مانند پاسپورت بازیکنان و هویت اعضای تیم واقعی بوده و هیچگونه دستکاری تصویری در آنها مشاهده نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر اسناد منتشر شده مربوط به فصول گذشته هستند و امضای رضا درویش و اعضای سابق هیئت مدیره روی آنها قرار دارد. نکته قابل توجه این است که این اسناد تا پیش از این در فضای عمومی منتشر نشده و تنها اطلاعات کلی در سامانه کدال و فرابورس در دسترس عموم قرار داشته است.

باشگاه پرسپولیس تاکنون هیچ واکنشی به ادعای هک نشان نداده و اعضای باشگاه در حال بررسی صحت و جزئیات این موضوع هستند. این اتفاق واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشته و توجه هواداران را به خود جلب کرده است.

