زنوزی به تاج: اگر نمیتوانی فوتبال ایران را مدیریت کنی، برو!
مالک باشگاه تراکتور، پس از تساوی تیمش مقابل شمس آذر و حواشی ناشی از داوری و رفتار هواداران، با بیانیهای شدیداللحن از مهدی تاج خواست در صورت ناتوانی در مدیریت فوتبال، از ریاست فدراسیون کنارهگیری کند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا زنوزی بلافاصله پس از پایان دیدار تراکتور مقابل شمس آذر که با اعتراض تیمش نسبت به داوری و فحاشی هواداران میزبان همراه بود، بیانیهای منتشر کرد که در نوع خود کمسابقه و جدی تلقی میشود.
این بیانیه را بخوانید:
«آقای تاج یا توان مدیریت فوتبال ایران را دارد یا اگر ندارد، باید کنارهگیری کند. اگر قرار است این روند ادامه پیدا کند، باشگاه تراکتور هیچ دلیلی برای حضور در این لیگ نخواهد یافت. فوتبالی که امکان مدیریت عادلانه در آن وجود ندارد، بهتر است اساساً تعطیل شود.
باشگاه تراکتور هزینه نمیکند تا عدهای با سوءمدیریت به منافع خود برسند و در مقابل، هواداران ما هدف شعارهای قومیتی قرار گیرند؛ شعارهایی که یا با سکوت فدراسیون مواجه میشود یا بعضاً توسط ارکان آن نادیده گرفته میشود. این رفتارها قابل قبول نیست.
از مهندسی داوریها گرفته تا بسیاری از برنامهریزیها، همهچیز به گونهای پیش میرود که گویی علیه تراکتور طراحی شده است. شاید بتوان از برخی اتفاقات فنی گذشت، اما از توهینهای قومیتی هرگز. نه من و نه هواداران تراکتور هیچگاه از این مسئله عبور نخواهیم کرد.
جای تأسف است که بهخاطر یک ناسزا علیه یک فرد، تراکتور با جریمههایی بیسابقه مواجه میشود، اما در فصل گذشته، در ورزشگاههای مختلف، به تراکتور، بازیکنانش و مهمتر از همه به مردم ترک ایران توهینهای قومیتی شد و فدراسیون هیچ اقدام جدیای انجام نداد. این برخورد دوگانه، مصداق آشکار بیعدالتی است.
مردمی که امروز مورد بیاحترامی قرار میگیرند، همان مردمی هستند که در طول تاریخ، در جنگ هشتساله و حتی در همین جنگ دوازدهروزه که تبریز بیشترین حملات را تحمل کرد، پای ایران ایستادند. از دل همین مردم، سردارانی چون شهیدان باکری و باقری برخاستند؛ همانطور که همه اقوام ایران عزیز در دفاع از این سرزمین نقش داشتهاند.
خطاب من به آقای تاج و تمامی کسانی که در فدراسیون فوتبال حضور دارند، این است که تصور نکنند تراکتور وصله ناجور فوتبال ایران است. این بیمدیریتیها، ناخواسته یا آگاهانه، به تفرقه میان اقوام کشور دامن میزند. اگر توان اصلاح این وضعیت را ندارید، مسئولیت را واگذار کنید.
یا این فوتبال اصلاح میشود، یا باشگاه تراکتور کنار خواهد کشید و برای احقاق حقوق خود از مسیرهای قانونی و بینالمللی، از جمله فیفا، اقدام خواهد کرد. اقوام این کشور از شعارهای قومیتی خسته شدهاند و دیگر تحمل این شرایط را ندارند.