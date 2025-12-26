اوسمار: گام به گام برای قهرمانی جلو میرویم
اوسمار ویرا، سرمربی پرسپولیس پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر، ضمن تمجید از عملکرد شاگردانش، تاکید کرد که تیمش پله پله برای قهرمانی در پایان فصل پیش میرود و هر امتیاز در این لیگ سخت ارزشمند است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار خارج از خانه مقابل مس رفسنجان موفق شد با تک گل سروش رفیعی به پیروزی یک بر صفر برسد و سه امتیاز مهم نیمفصل را از آن خود کند.
اوسمار ویرا، سرمربی سرخپوشان در نشست خبری پس از بازی با اشاره به دشواری این مسابقه گفت: «بازی سختی بود. بازیهای آخر نیمفصل همیشه چالشبرانگیز هستند. خوشحالم توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم. گلی که زدیم حاصل تمریناتمان بود، اما کنترل بازی در ادامه کمی مشکل بود.»
ویرا ادامه داد: «در نیمه دوم بهتر شروع کردیم، بهخصوص وقتی یک بازیکن بیشتر داشتیم، باید بهتر از موقعیتها استفاده میکردیم و اجازه نمیدادیم حریف نزدیک محوطه جریمه ما شود. در فوتبال هر امتیاز اهمیت دارد و ما در شش بازی اخیر امتیازات خوبی گرفتیم. این لیگ سخت است و گرفتن امتیاز کار آسانی نیست. تلاش میکنیم امتیازات لازم برای قهرمانی در پایان فصل را جمع کنیم.»
سرمربی پرسپولیس درباره روند گلزنی تیم بیان کرد: «در چند بازی آخر نتوانستیم به خوبی گل بزنیم، هدف ما پیشرفت پلهپله است. بازیسازی تیم بهتر شده و عملکرد کلیمان رضایتبخش است. گام بعدی ما قبول ریسکهای بیشتر و بازی تهاجمی با هدف افزایش تعداد گلهاست.»
ویرا در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری اردوی خارجی تیمها گفت: «این موضوع مختص ایران نیست و بسیاری از تیمها در خارج از کشور اردو برگزار میکنند تا با سبک و مدل بازی تیمهای دیگر آشنا شوند.»
سرمربی پرسپولیس درباره عصبانیت کنار زمین و پوشیدن لباس مشکی هم توضیح داد: «این عصبانیت مربوط به عملکرد تیمم بود و امروز موفق نشدم خودم را کاملاً کنترل کنم. در انتخاب لباس فقط به تمیزی و مرتب بودن آن توجه میکنم و رنگ اهمیتی ندارد.»