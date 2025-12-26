به گزارش ایلنا، هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال زنان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که در تمامی مسابقات، میزبان‌ها پیروز میدان بودند. در مهم‌ترین بازی این هفته، گروه بهمن در خانه استقلال تهران با نتیجه ۶۷ بر ۵۵ به برتری رسید و با کسب ۲۱ امتیاز، صدرنشین جدول شد. تیم آکادمی سحر که در این هفته استراحت داشت، با ۱۹ امتیاز در رده سوم جای گرفت.

در دیگر دیدارها، پالایش نفت آبادان میزبان ستاد ملی گاز بود و با نتیجه پرگل ۱۰۵ بر ۵۰ حریف را شکست داد. همچنین آکادمی نیکا در خانه خود با نتیجه ۷۵ بر ۸۹ مغلوب قهوه باتسام شد و فرآور شریف سبز با حساب ۳۲ بر ۸۲ مقابل کاسپین تهران شکست خورد.

به این ترتیب، هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال زنان با برتری تمامی تیم‌های میزبان و تثبیت جایگاه گروه بهمن در صدر جدول به پایان رسید.

نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال زنان:

قهوه باتسام مشهد ۸۹ - آکادمی نیکا ۷۵

کاسپین تهران ۸۲ - فرآورشریف سبز ۳۲

پالایش نفت آبادان ۱۰۵ - ستاد ملی گاز ۵۰

گروه بهمن ۶۷ - استقلال تهران ۵۵

جدول لیگ برتر بسکتبال زنان بعد از پایان هفته دوازدهم:

گروه بهمن ۲۱ امتیاز

نفت آبادان ۲۰ امتیاز

آکادمی سحر ۱۹ امتیاز

استقلال ۱۶ امتیاز

قهوه باتسام ۱۶ امتیاز

کاسپین ۱۴ امتیاز

ستاد ملی گاز ۱۳ امتیاز

آکادمی نیکا ۱۳ امتیاز

فراور شریف سبز ۱۰ امتیاز

