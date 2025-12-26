جباری: با وجود ۱۰ نفره شدن، بازیکنان مس جسورانه بازی کردند
سرمربی مس رفسنجان پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر، از تلاش شاگردانش و عملکرد بازیکنان جوان ابراز رضایت کرد و وعده داد که در نیمفصل دوم با تقویت تیم نتایج بهتری کسب خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، مجتبی جباری، سرمربی مس رفسنجان، پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس در خانه، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و گفت: «بازی خیلی خوبی انجام دادیم. با اینکه ده نفره شدیم، همه تلاش خود را برای تساوی انجام دادیم. بازیکنان در این فرصت کوتاه همراهی کردند و منظم و خوب کار کردند. سطح کیفی آنها را همه دیدند و از عملکردشان بسیار راضی هستم.»
جباری درباره مشکلات تیمش توضیح داد: «دست ما بسته است و در زمینه تعویضها محدودیت داریم. برخی بازیکنان از نظر بدنی در شرایط ایدهآل نیستند، اما با این حال در برابر تیمهای بالای جدول جسورانه بازی کردند. مطمئن باشید با جذب بازیکنان مدنظر در نیمفصل دوم، نتایج بهتری خواهیم گرفت و لیاقت جایگاه بهتر در جدول را داریم.»
سرمربی مس درباره داوری بازی نیز اظهار داشت: «در صحنههایی که داور برای بازبینی صدا زده شد، بازیکنان ما عصبی شدند و این باعث شد بازیکن ما اخراج شود. به نظرم داور میتوانست متعادلتر قضاوت کند.»
جباری در خصوص بازیکنان جوان تیمش افزود: «از آنها خیلی راضی هستم و انتظار دارم در نیمفصل دوم عملکرد بهتری داشته باشند. تیم زمان مفیدی را از دست داده و فشار زیادی روی برخی بازیکنان وارد شده است. با باز شدن پنجره نقل و انتقالات، قصد داریم یک تا دو بازیکن خارجی جذب کنیم و لیست خروجی نیز مشخص شده است تا ورودیهای جدید بدون مشکل جایگزین شوند.»