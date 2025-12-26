خبرگزاری کار ایران
لیگ دسته اول فوتبال؛ نساجی برد و نیم فصل را با صدرنشینی به پایان رساند

لیگ دسته اول فوتبال؛ نساجی برد و نیم فصل را با صدرنشینی به پایان رساند
صدرنشین لیگ یک توانست یازدهمین پیروزی خود را در این فصل به دست بیاورد و امیدهای خود را برای بازگشت به لیگ برتر افزایش بدهد.

به گزارش ایلنا، هفته هفدهم از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز (جمعه) با برگزاری چهار مسابقه آغاز شد و نتایج زیر در بازی‌های امروز به ثبت رسید:

شهرداری نوشهر یک - مس سونگون صفر

نود ارومیه یک - مس کرمان یک

فرد البرز صفر - داماش گیلان صفر

آریو اسلامشهر صفر - نساجی مازندران یک

نساجی برای یازدهمین بار در این فصل، طعم پیروزی را چشید و با 38 امتیاز همچنان بر صدر جدول تکیه زده است. صنعت نفت نیز با 28 امتیاز در رده دوم جای گرفته و مس شهر بابک با 26 امتیاز، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. داماش با پنج امتیاز قعرنشین است و مس سونگون با 9 امتیاز، در جایگاه هفدهم قرار دارد. شناورسازی قشم و نفت و گاز گچساران هم با 11 و 13 امتیاز، در رده‌های شانزدهم و پانزدهم روزگار می‌گذرانند.

هفته هفدهم لیگ دسته اول طبق برنامه زیر دنبال خواهد شد:

شنبه 6 دی

مس شهر بابک - نفت و گاز گچساران، ساعت 14:30

پالایش نفت بندرعباس - سایپا، ساعت 15

پارس جنوبی جم - بعثت کرمانشاه، ساعت 15

یکشنبه 7 دی

صنعت نفت آبادان - نیروی زمینی تهران، ساعت 15:30

دوشنبه 8 دی

هوادار - شناورسازی قشم، ساعت 15

انتهای پیام/
