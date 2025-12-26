لیگ دسته اول فوتبال؛ نساجی برد و نیم فصل را با صدرنشینی به پایان رساند

به گزارش ایلنا، هفته هفدهم از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز (جمعه) با برگزاری چهار مسابقه آغاز شد و نتایج زیر در بازی‌های امروز به ثبت رسید:

شهرداری نوشهر یک - مس سونگون صفر

نود ارومیه یک - مس کرمان یک

فرد البرز صفر - داماش گیلان صفر

آریو اسلامشهر صفر - نساجی مازندران یک

نساجی برای یازدهمین بار در این فصل، طعم پیروزی را چشید و با 38 امتیاز همچنان بر صدر جدول تکیه زده است. صنعت نفت نیز با 28 امتیاز در رده دوم جای گرفته و مس شهر بابک با 26 امتیاز، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. داماش با پنج امتیاز قعرنشین است و مس سونگون با 9 امتیاز، در جایگاه هفدهم قرار دارد. شناورسازی قشم و نفت و گاز گچساران هم با 11 و 13 امتیاز، در رده‌های شانزدهم و پانزدهم روزگار می‌گذرانند.

هفته هفدهم لیگ دسته اول طبق برنامه زیر دنبال خواهد شد:

شنبه 6 دی

مس شهر بابک - نفت و گاز گچساران، ساعت 14:30

پالایش نفت بندرعباس - سایپا، ساعت 15

پارس جنوبی جم - بعثت کرمانشاه، ساعت 15

یکشنبه 7 دی

صنعت نفت آبادان - نیروی زمینی تهران، ساعت 15:30

دوشنبه 8 دی

هوادار - شناورسازی قشم، ساعت 15

