مس رفسنجان 0-1 پرسپولیس: پایان خوش نیمفصل برای پرسپولیس
پرسپولیس در آخرین بازی خود از نیمفصل لیگ بیستوپنجم، با تکگل سروش رفیعی موفق شد مس رفسنجان را در خانهاش شکست دهد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان میهمان نارنجیپوشان بود؛ دیداری که برای سرخها اهمیت ویژهای داشت، چراکه آنها پس از حذف تلخ مقابل تراکتور در جام حذفی و پشت سر گذاشتن ۱۲۰ دقیقه بازی سنگین در تبریز، حالا تمام تمرکز خود را روی لیگ برتر گذاشته بودند و برای حفظ فاصله با مدعیان، به دنبال سه امتیاز این مسابقه بودند.
اوسمار ویرا در ترکیب تیمش دست به تغییراتی زد؛ محمد عمری جای محمد خدابندهلو را گرفت و حسین ابرقویی که در دیدار با تراکتور مصدوم شده بود، بار دیگر در کنار محمدحسین کنعانیزادگان زوج خط دفاعی پرسپولیس را تشکیل داد. در سوی مقابل، مس رفسنجان با هدایت مجتبی جباری و در شرایطی که همچنان در قعر جدول دستوپا میزند، متئوس کاستا را در اختیار نداشت و چند مهره شاخص این تیم از جمله مهدی شریفی و سامان نریمانجهان کار را از روی نیمکت آغاز کردند.
پرسپولیس بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی، نخستین موقعیت جدی مسابقه روی حرکت انفرادی اوستون اورونوف شکل گرفت که ضربه محمد عمری با واکنش نیما میرزازاد مهار شد. چند دقیقه بعد نیز شوت اورونوف از بالای دروازه به بیرون رفت تا فشار سرخها ادامهدار باشد.
این فشار سرانجام در دقیقه ۲۴ به ثمر نشست؛ جایی که علی علیپور از سمت چپ نفوذ کرد و با پاسی دقیق، سروش رفیعی را در موقعیت گلزنی قرار داد تا این هافبک باتجربه با ضربهای حسابشده، دروازه مس را باز کند و پرسپولیس را پیش بیندازد.
در ادامه نیمه نخست، صحنه مشکوک به پنالتی برای مس رفسنجان در دقیقه ۳۷ جنجالساز شد. ارسال بلند بازیکنان مس به دست میلاد محمدی برخورد کرد اما پس از بازبینی صحنه توسط داور VAR، موعود بنیادیفر دستور به ادامه بازی داد و پنالتی اعلام نشد تا نیمه نخست با برتری یکگله پرسپولیس به پایان برسد.
در نیمه دوم، پرسپولیس با حفظ نظم دفاعی و کنترل جریان بازی، اجازه خلق موقعیت جدی به میزبان نداد. شرایط مسابقه در دقیقه ۷۰ به سود سرخها تغییر کرد؛ جایی که امیرحسین صدقی پس از خطا روی اورونوف، کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین اخراج شد تا مس رفسنجان دهنفره به کار ادامه دهد.
با وجود این برتری عددی، پرسپولیس محتاطانه بازی را دنبال کرد. در دقیقه ۷۹ علی علیپور روی پاس تماشایی میلاد سرلک در موقعیت تکبهتک موفق به گلزنی شد، اما کمکداور این صحنه را آفساید اعلام کرد تا نتیجه تغییر نکند.
در نهایت، این دیدار با همان تکگل سروش رفیعی به سود پرسپولیس خاتمه یافت. سرخها با این برد، ۲۸ امتیازی شدند و به صدر جدول بازگشتند؛ هرچند با توجه به بازیهای معوقه سپاهان، حفظ این جایگاه برای شاگردان اوسمار کار سادهای نخواهد بود. پرسپولیس در هفته شانزدهم باید در شیراز به مصاف فجر سپاسی برود و مس رفسنجان نیز نیمفصل دوم را با دیدار خانگی برابر خیبر آغاز خواهد کرد.
ترکیب مسرفسنجان:
نیما میرزازاد، مجید نصیری، احمدرضا زندهروح، حسین کریم زاده (60- جولانی)، نوید کومار، آرمان رمضانی، علیرضا نقی زاده (68- سامان نریمان جهان)، دانیال جهانبخش، فرنام عرب، وحید حیدریه و امیرحسین صدقی
سرمربی: مجتبی جباری
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانیزادگان، یعقوب براجعه (82- سرژ اوریه)، میلاد سرلک، سروش رفیعی، محمد عمری(امید عالیشاه-46)، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما(امین کاظمیان-46) و علی علیپور
سرمربی: اوسمار