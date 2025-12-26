تراکتور با اسکوچیچ روی نوار مساوی/ یک امتیاز ارزشمند برای شمس آذر

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال شمس آذر قزوین و تراکتور تبریز از ساعت 15:30 امروز (جمعه) در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

امیر عرب‌براقی قضاوت این دیدار را برعهده داشت و میلاد سورگی و مهرداد آقامحمدی از شمس آذر و صادق محرمی از تراکتور را با کارت زرد جریمه کرد.

شمس آذر که با 10 تساوی رکوردار بین تیم‌های لیگ است، با این مساوی 13 امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده پانزدهم جدول رده‌بندی به کار خود در نیم‌فصل اول پایان داد. شاگردان دراگان اسکوچیچ نیز با 22 امتیاز و بدون احتساب نتیجه دیدار استقلال - گل‌گهر سیرجان در رده چهارم ایستادند. تراکتور یک بازی عقب افتاده برابر ملوان بندر انزلی در پیش دارد.

تراکتور که در جام حذفی تیم پرسپولیس را در مرحله یک شانزدهم نهایی شکست داد و در لیگ نخبگان آسیا صعودش را به مرحله حذفی قعطی کرد، در لیگ برتر نتوانسته است امتیازهای لازم را کسب کند. در صورتی که تیم‌های پرسپولیس، استقلال و سپاهان در این هفته برابر رقبای خود به پیروزی برسند، فاصله امتیازی‌شان با تراکتور بیشتر خواهد شد.

انتهای پیام/