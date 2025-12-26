خبرگزاری کار ایران
پیروزی یک نیمه ای پرسپولیس مقابل مس رفسنجان

دیدار تیم‌های پرسپولیس و مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال در حالی برگزار شد که سرخ‌پوشان پس از حذف از جام حذفی، با انگیزه جبران نتایج اخیر به میدان رفتند و نیمه اول این مسابقه را با برتری یک بر صفر به پایان رساندند.

به گزارش ایلنا،  رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۵ دی با برگزاری چند دیدار دنبال شد که در یکی از مهم‌ترین مسابقه‌ها، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه رفسنجان به مصاف مس رفت.

در نیمه نخست این دیدار، پرسپولیس عملکرد بهتری نسبت به میزبان داشت و توانست در دقیقه ۲۴ به گل برسد. در این صحنه، حمله‌ای از سمت راست خط دفاعی مس شکل گرفت و علی علیپور پس از دریافت توپ در گوشه محوطه جریمه، با پاس رو به بیرون سروش رفیعی را صاحب موقعیت کرد تا این بازیکن با ضربه‌ای دقیق دروازه مس رفسنجان را باز کند.

در دقیقه ۳۹، داوران اتاق VAR به دلیل یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه پرسپولیس، داور مسابقه را برای بازبینی فراخواندند، اما پس از بررسی تصاویر، تصمیم به اعلام پنالتی گرفته نشد و بازی ادامه یافت.

در ادامه نیمه نخست، هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی ایجاد کردند، با این حال پرسپولیس خطرناک‌تر ظاهر شد و با وجود چند موقعیت دیگر، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا نیمه اول با همان یک گل به سود سرخ‌پوشان به پایان برسد.

