زارع: ملوان تیم برتر میدان بود

سرمربی ملوان بندرانزلی پس از پیروزی خارج از خانه مقابل آلومینیوم اراک، گفت: همواره با احترام درباره داوری اظهارنظر می‌کند.

به گزارش ایلنا، مازیار زارع پس از برتری ملوان بندرانزلی برابر آلومینیوم اراک در نشست خبری گفت: پیش از هر چیز از همکاران رسانه‌ای استان مرکزی بابت پوشش این مسابقه تشکر می‌کنم. بازی در روز تعطیل برگزار شد و می‌دانم این شرایط برای خبرنگاران هم سخت بود. امیدوارم تماشای این مسابقه برای شما لذت‌بخش بوده باشد.

وی با اشاره به مشکلات تیمش در سفر به اراک گفت: سفر بسیار دشواری داشتیم و برای بازگشت هم ناچاریم با اتوبوس به انزلی برویم، چون شرایط جوی اجازه پرواز نمی‌دهد. این مسائل در لیگی که هنوز حرفه‌ای نیست، فشار زیادی به تیم‌ها وارد می‌کند، به‌ویژه برای تیم‌هایی که با تعداد محدود بازیکن مسابقه می‌دهند. با وجود خستگی شدید، فقط چهار روز دیگر باید مقابل تراکتور بازی کنیم و این کار را سخت‌تر می‌کند.

سرمربی ملوان درباره روند مسابقه تصریح کرد: از ابتدا می‌دانستیم چگونه باید بازی کنیم. آلومینیوم تنها روی یک اشتباه فردی یک موقعیت داشت، اما در مجموع عملکرد تیم ما بسیار خوب بود. در نیمه اول چند موقعیت مناسب داشتیم که می‌توانست به گل تبدیل شود. هرچند مالکیت توپ کمتری داشتیم، اما موقعیت‌های خطرناک‌تری نسبت به حریف ایجاد کردیم و به‌طور کلی ملوان تیم برتر میدان بود.

زارع افزود: همیشه به بازیکنان تأکید کرده بودیم که حتی در دقیقه ۹۰ هم می‌توان گل زد. خوشبختانه با اجرای درست تاکتیک‌ها و تلاش بچه‌ها، روی ضربه ایستگاهی به گل رسیدیم و سه امتیاز را گرفتیم. این برد را به هوادارانی تقدیم می‌کنم که در سرمای اراک از تیم حمایت کردند.

وی با قدردانی از هواداران ملوان گفت: واقعاً نمی‌دانم چگونه باید از آنها تشکر کنم. در تمام طول بازی، بدون وقفه ما را تشویق کردند و این پیروزی به‌خاطر حمایت آنهاست. همچنین از باشگاه آلومینیوم و مدیرعامل این باشگاه، آقای رجائیان، تشکر می‌کنم که شرایط حضور هواداران ما در ورزشگاه را فراهم کردند.

زارع در پاسخ به سوالی درباره داوری تأکید کرد: من همیشه با احترام درباره داوری صحبت می‌کنم. امروز هم در شرایط سخت، تمرکز ما فقط روی بازی بود. ممکن است در برخی صحنه‌ها اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که جنگندگی و تلاش تیم ما نتیجه را رقم زد. این سه امتیاز حاصل تلاش تک‌تک اعضای تیم است و به این مجموعه افتخار می‌کنم.

