به گزارش ایلنا، پس از شکست خانگی آلومینیوم اراک برابر ملوان بندرانزلی، دستیار اول مجتبی حسینی، در نشست خبری حاضر شد و درباره شرایط این دیدار گفت: بازی بسیار سخت و نفس‌گیری بود و تیم حریف تا آخرین لحظه با تمرکز و جنگندگی بازی کرد. ملوان روی یک ضربه ایستگاهی به گل رسید و هرچند ما تلاش زیادی انجام دادیم، اما نتیجه دلخواه هواداران رقم نخورد.

او در توضیح غیبت مجتبی حسینی در نشست خبری اظهار کرد: آقای حسینی هنوز در رختکن با بازیکنان صحبت نکرده بودند و به‌دلیل همزمانی با زمان برگزاری کنفرانس، از من خواستند در نشست حاضر شوم تا خبرنگاران معطل نمانند.

مربی آلومینیوم با عذرخواهی از هواداران تیمش گفت: لیگ بسیار سختی را پشت سر می‌گذاریم و هیچ توجیهی برای نتیجه نگرفتن وجود ندارد، اما واقعیت این است که تنها راه، ادامه دادن و تلاش بیشتر است. در چنین لیگی، زود ناامید شدن به تیم ضربه می‌زند.

محافظه‌کار با اشاره به فشردگی جدول رده‌بندی افزود: اگر به جدول نگاه کنیم، با یکی از بی‌سابقه‌ترین لیگ‌های فوتبال ایران مواجه هستیم؛ تا هفته پانزدهم امتیازها بسیار به هم نزدیک است. از نظر هواداری حق با تماشاگران است، اما از نظر فنی، بهترین کار حفظ همدلی و حمایت از تیم برای رسیدن به نتایج مطلوب است.

او درباره برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی نیم‌فصل گفت: آقای حسینی و آقای رجائیان جلساتی در این خصوص داشته‌اند و درباره ورودی‌ها، خروجی‌ها و برنامه‌های نیم‌فصل صحبت کرده‌اند.

دستیار سرمربی آلومینیوم در پایان، در واکنش به شایعات مربوط به پیشنهادهای خارجی برای بازیکنان جوان تیم تأکید کرد: من در جریان جزئیات این موضوع نیستم، اما با توجه به پتانسیل فعلی تیم، دیگر امکان از دست دادن بازیکن را نداریم و حفظ نفرات موجود برای ادامه مسیر ضروری است.

