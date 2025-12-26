خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلومینیوم 0-1 ملوان: پیروزی قوی سپید با گل دقیقه ۹۰

آلومینیوم 0-1 ملوان: پیروزی قوی سپید با گل دقیقه ۹۰
کد خبر : 1733180
لینک کوتاه کپی شد.

در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، ملوان بندرانزلی با گل تماشایی قائم اسلامی‌خواه در دقیقه پایانی، موفق شد آلومینیوم اراک را در ورزشگاه امام خمینی اراک شکست دهد.

به گزارش ایلنا،  تیم‌های فوتبال آلومینیوم و ملوان امروز جمعه ۵ دی در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که این مسابقه با قضاوت پیام حیدری و برتری ۱-۰ شاگردان مازیار زارع به پایان رسید.

در نیمه اول، هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند، اما ملوان بازی هجومی‌تری ارائه کرد. محمدعلی‌نژاد دو بار تا آستانه باز کردن دروازه میزبان پیش رفت، اما واکنش‌های مؤثر محمد خلیفه، دروازه‌بان آلومینیوم، مانع از گلزنی شد. از سوی دیگر، حملات سرعتی شاگردان سید مجتبی حسینی نیز نتیجه‌ای در پی نداشت تا نیمه اول با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

در نیمه دوم، هر دو تیم با رویکرد هجومی‌تر چند موقعیت جدی برای گلزنی ایجاد کردند، اما بی‌دقتی مهاجمان و عملکرد مناسب دروازه‌بان‌ها باعث شد نتیجه تا دقایق پایانی تغییر نکند.

در دقیقه ۹۰، داور مسابقه ضربه آزادی را به سود ملوان اعلام کرد و قائم اسلامی‌خواه با شوتی تماشایی و پای چپ، توپ را به گل برتری تبدیل کرد تا سه امتیاز ارزشمند به تیمش برسد.

با این برد، ملوان بندرانزلی ۲۱ امتیازی شد و به صورت موقت در رده ششم جدول قرار گرفت، در حالی که آلومینیوم اراک با ۱۵ امتیاز در جایگاه یازدهم باقی ماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا