آلومینیوم 0-1 ملوان: پیروزی قوی سپید با گل دقیقه ۹۰

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال آلومینیوم و ملوان امروز جمعه ۵ دی در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که این مسابقه با قضاوت پیام حیدری و برتری ۱-۰ شاگردان مازیار زارع به پایان رسید.

در نیمه اول، هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند، اما ملوان بازی هجومی‌تری ارائه کرد. محمدعلی‌نژاد دو بار تا آستانه باز کردن دروازه میزبان پیش رفت، اما واکنش‌های مؤثر محمد خلیفه، دروازه‌بان آلومینیوم، مانع از گلزنی شد. از سوی دیگر، حملات سرعتی شاگردان سید مجتبی حسینی نیز نتیجه‌ای در پی نداشت تا نیمه اول با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

در نیمه دوم، هر دو تیم با رویکرد هجومی‌تر چند موقعیت جدی برای گلزنی ایجاد کردند، اما بی‌دقتی مهاجمان و عملکرد مناسب دروازه‌بان‌ها باعث شد نتیجه تا دقایق پایانی تغییر نکند.

در دقیقه ۹۰، داور مسابقه ضربه آزادی را به سود ملوان اعلام کرد و قائم اسلامی‌خواه با شوتی تماشایی و پای چپ، توپ را به گل برتری تبدیل کرد تا سه امتیاز ارزشمند به تیمش برسد.

با این برد، ملوان بندرانزلی ۲۱ امتیازی شد و به صورت موقت در رده ششم جدول قرار گرفت، در حالی که آلومینیوم اراک با ۱۵ امتیاز در جایگاه یازدهم باقی ماند.

