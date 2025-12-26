ترکیب پرسپولیس مقابل مس رفسنجان
سرمربی پرسپولیس ترکیب نهایی تیمش را برای مصاف با مس رفسنجان مشخص کرد و شاگردان او آماده کسب سه امتیاز این دیدار حساس هستند.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پایانی نیمفصل اول لیگ برتر، پرسپولیس امروز به مصاف مس رفسنجان میرود و ترکیب این تیم برای این مسابقه اعلام شد.
پرسپولیس با ترکیب پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانیزادگان، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، محمد عمری، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور به میدان خواهد رفت.
این دیدار برای پرسپولیس اهمیت ویژهای دارد و تیم امیدوار است با ارائه یک بازی منسجم و بهرهگیری از تواناییهای مهاجمان خود، سه امتیاز مهم خارج از خانه را کسب کند.