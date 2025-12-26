خبرگزاری کار ایران
ترکیب پرسپولیس مقابل مس رفسنجان

کد خبر : 1733173
سرمربی پرسپولیس ترکیب نهایی تیمش را برای مصاف با مس رفسنجان مشخص کرد و شاگردان او آماده کسب سه امتیاز این دیدار حساس هستند.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پایانی نیم‌فصل اول لیگ برتر، پرسپولیس امروز به مصاف مس رفسنجان می‌رود و ترکیب این تیم برای این مسابقه اعلام شد.

پرسپولیس با ترکیب پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، محمد عمری، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور به میدان خواهد رفت.

این دیدار برای پرسپولیس اهمیت ویژه‌ای دارد و تیم امیدوار است با ارائه یک بازی منسجم و بهره‌گیری از توانایی‌های مهاجمان خود، سه امتیاز مهم خارج از خانه را کسب کند.

انتهای پیام/
