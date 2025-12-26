ترکیب مس رفسنجان برای مصاف با پرسپولیس اعلام شد
مس رفسنجان در دیداری حساس مقابل پرسپولیس قرار میگیرد و سرمربی این تیم، مجتبی جباری، با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان، تیمش را آماده نبرد کرده است.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پایانی نیمفصل اول لیگ برتر فوتبال، مس رفسنجان امروز به مصاف پرسپولیس خواهد رفت و نیما میرزازاد درون دروازه این تیم قرار گرفته است. میرزازاد که با درخشش در بازیهای گذشته به تیم ملی دعوت شده بود، امیدوار است بار دیگر مقابل یکی از تیمهای نامدار لیگ بدرخشد.
محمدحسین کریمزاده کاپیتان مس رفسنجان است و در کنار او بازیکنان باتجربهای مانند احمد زنده روح، آرمان رمضانی، علیرضا نقیزاده و وحید حیدریه در ترکیب تیم حضور دارند. حضور حیدریه، بازیکنی که سابقه یک فصل بازی در پرسپولیس را در دوران برانکو دارد، نکته جالب توجه این ترکیب است.
ترکیب مس رفسنجان به این شرح است:
نیما میرزازاد، امیرحسین صدقی، سیدمجید نصیری، احمدرضا زنده روح، محمدحسین کریمزاده، نوید کومار، آرمان رمضانی، علیرضا نقیزاده، دانیال جهانبخش، عرب، وحید حیدریه