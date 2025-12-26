اعلام ترکیب دو تیم شمس آذر و تراکتور

به گزارش ایلنا، از ساعت 15:30 امروز دو تیم شمس آذر و تراکتور تبریز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین در هفته پانزدهم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب شمس‌آذر برابر تراکتور

علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، صائب محبی، هومن ربیع‌زاده، مهرداد آقامحمدی، حامد بحیرایی، داریوش شجاعیان، فرزین معامله‌گری، مهدی ممی‌زاده، محمدمیلاد سورگی و محمدجواد آزاده

ترکیب تراکتور برابر شمس‌آذر

علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، تیبور هلیلوویچ، خامروبکوف، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی هاشم‌نژاد و تومیسلاو اشتراکال

