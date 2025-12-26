دقیقی: نبرد با خیبر سکوی پرتاب پیکان برای ادامه فصل است
سرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری پیش از دیدار حساس برابر خیبر خرمآباد بر اهمیت مسابقه، آمادگی فنی تیم و اهداف باشگاه تأکید کرد و از بازیکنان خواست با تمرکز و مسئولیتپذیری برای کسب سه امتیاز تلاش کنند.
به گزارش ایلنا، سعید دقیقی، سرمربی پیکان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر خیبر خرمآباد درباره شرایط این مسابقه، وضعیت فنی تیم و اهداف باشگاه توضیح داد. او با اشاره به ارتباط عمیق خود با شهر و هواداران خرمآباد گفت: «فردا بازی بسیار مهمی پیشرو داریم. هشت ماه حضور من در این باشگاه خاطرات خوبی را برایم رقم زده و مردم خرمآباد انسانهای بسیار شریف و محترمی هستند که هرگز فراموش نمیکنم.»
دقیقی با یادآوری مدیریت فصل گذشته خیبر افزود: «آقای عبدی بهعنوان مالک بخش خصوصی همراه و حمایتگر بود و فصل گذشته با پایان خوشی به اتمام رسید. اکنون با حضور مربی توانمند مانند آقای رحمتی و ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه، خیبر مسیر خوبی را دنبال میکند.»
وی به تحلیل فنی حریف پرداخت و تأکید کرد: «خیبر تیمی دونده و موفق در دوئلها است. ما تلاش کردیم برای کنترل پرس حریف و انتقالهای سریع آنها آماده باشیم و از تواناییهای فردی بازیکنان خود برای کسب حداکثر امتیاز استفاده کنیم.»
سرمربی پیکان همچنین به شایستگی تیم خود اشاره کرد: «بازیکنان ما با لیاقت هستند و در ادامه لیگ حرفهای زیادی برای گفتن دارند. امیدوارم با تمرکز، مسئولیتپذیری و اجرای دقیق تاکتیکها، بتوانیم سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم.»
دقیقی درباره باختهای نزدیک مقابل تیمهای بزرگ گفت: «اکثر شکستها با حداقل اختلاف بوده است و در بسیاری از دقایق بهتر عمل کردیم. اشتباهات فردی و کیفیت بالای بازیکنان حریف باعث تغییر نتیجه شد.»
او درباره وضعیت لیگ و حضور بازیکنان در تیمهای ملی توضیح داد: «افت کیفیت لیگ صحت ندارد و فوتبال امروز بیشتر بر اساس اصول تاکتیکی پیش میرود. برای بازیکنان ملی آرزوی موفقیت داریم و پراکندگی دعوتشدگان به سود تیم ملی و باشگاههاست.»
سرمربی پیکان اهداف باشگاه را حفظ سهمیه لیگ و تمرکز بر استعدادیابی اعلام کرد و گفت: «امسال توانستیم پنج تا شش بازیکن زیر ۲۰ سال شایسته به فوتبال ایران معرفی کنیم. نگاه ما فقط ماندن در لیگ نیست و همواره به دنبال ارائه فوتبال باکیفیت و پیشرفت پلهپله هستیم.»
وی در پایان افزود: «اگر مصدومیت کسری پیش نمیآمد، شرایطمان بهتر بود. با تمرکز بیشتر و کمی شانس، حتی میتوانستیم جزو هشت تیم بالای جدول باشیم، اما مسیرمان را با تلاش و اهداف بلندتر ادامه میدهیم.»