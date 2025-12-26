ترکیب ملوان برای مصاف با آلومینیوم اعلام شد
سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ترکیب نهایی تیمش را برای دیدار برابر آلومینیوم اراک اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، کاروان ملوان بندرانزلی پس از طی مسیری طولانی به اراک رسید و با یک روز تأخیر، دیدار برابر آلومینیوم اراک را برگزار خواهد کرد. این مسابقه اهمیت بالایی برای هر دو تیم دارد و انتظار میرود رقابتی نزدیک و پرفشار باشد.
سرمربی ملوان، مازیار زارع، با وجود فرصت شناخت بیشتر از ترکیب آلومینیوم که در روز گذشته مشخص شده بود، تصمیم گرفت ترکیب تیمش را تغییر ندهد و همان ارنج اعلام شده روز گذشته را به زمین بفرستد.
ترکیب اصلی ملوان با حضور تعداد زیادی بازیکن جوان و پرانرژی، پیشبینی میشود که بازیای فیزیکی و پربرخورد در میانه میدان رقم بزند. تعویق یک روزه مسابقه همچنین باعث شد هر دو سرمربی با شناخت کاملتری نسبت به دستخوانی حریف، تاکتیکهای خود را اجرا کنند؛ عاملی که میتواند روند و جریان مسابقه را تحت تأثیر قرار دهد.
ترکیب اصلی ملوان مقابل آلومینیوم اراک به این شکل خواهد بود:
فرزاد طیبیپور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، غلامرضا ثابتیمانی، فرهان جعفری، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علینژاد، امیر سواعد، علیرضا رمضانی