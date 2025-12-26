ترکیب ملوان برای مصاف با آلومینیوم اعلام شد

سرمربی ملوان، مازیار زارع، با وجود فرصت شناخت بیشتر از ترکیب آلومینیوم که در روز گذشته مشخص شده بود، تصمیم گرفت ترکیب تیمش را تغییر ندهد و همان ارنج اعلام شده روز گذشته را به زمین بفرستد.

ترکیب اصلی ملوان با حضور تعداد زیادی بازیکن جوان و پرانرژی، پیش‌بینی می‌شود که بازی‌ای فیزیکی و پربرخورد در میانه میدان رقم بزند. تعویق یک روزه مسابقه همچنین باعث شد هر دو سرمربی با شناخت کامل‌تری نسبت به دست‌خوانی حریف، تاکتیک‌های خود را اجرا کنند؛ عاملی که می‌تواند روند و جریان مسابقه را تحت تأثیر قرار دهد.