ترکیب آلومینیوم برای دیدار مقابل ملوان
سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک، ترکیب این تیم را برای دیدار برابر ملوان بندرانزلی مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی که به دلیل شرایط نامساعد جوی روز گذشته لغو شده بود، با ۲۴ ساعت تأخیر در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار خواهد شد. این مسابقه اهمیت ویژهای برای میزبان دارد و میتواند سکوی پرتابی برای ادامه فصل باشد.
مجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم، تصمیم گرفته همچون مسابقات گذشته، روی ترکیب جوانان تیمش حساب کند. در کنار بازیکنان جوان، چند چهره با تجربه از جمله امین جهانکهن و امیر نوری نیز در ترکیب حضور دارند تا تعادل بین تجربه و جوانی حفظ شود.
در خط حمله، حضور همزمان رضا مرزبان و رحمان جعفری، آلومینیوم را در توپهای هوایی و ارسالها خطرناک کرده و مهار این دو بازیکن از جمله مهمترین چالشهای دفاعی برای تیم ملوان خواهد بود.
ترکیب اصلی آلومینیوم اراک مقابل ملوان به این شکل خواهد بود:
محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیر نوری، امین جهانکهن، رضا مرزبان، بهروز نوروزیفرد، ابوالفضل قنبری، یاسین جرجانی، علی وطندوست، رحمان جعفری و عباس کهریزی.