واکنش رئیس هیئت‌مدیره استقلال به حواشی اخیر این باشگاه

واکنش رئیس هیئت‌مدیره استقلال به حواشی اخیر این باشگاه
در روزهایی که استقلال با مجموعه‌ای از اخبار و حواشی مختلف روبه‌رو شده، رئیس هیئت‌مدیره این باشگاه با انتشار پیامی در فضای مجازی نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد و بر ضرورت حفظ آرامش در مجموعه آبی‌پوشان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال طی هفته‌های گذشته در کانون توجه رسانه‌ها و هواداران قرار داشته است؛ از برگزاری مراسم هشتاد سالگی این باشگاه با حضور بازیکنان پیشین و فعلی در بخش‌های مختلف مردان و زنان گرفته تا حواشی ایجادشده پیش از دیدار این تیم برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا.

مراسم هشتاد سالگی استقلال طبق برنامه برگزار شد، اما نحوه برگزاری این جشن با واکنش‌ها و بحث‌هایی در فضای رسانه‌ای و هواداری همراه بود. با این حال، مدیران باشگاه تاکنون واکنشی رسمی به این اظهارنظرها نشان نداده‌اند.

در ادامه، کنار گذاشته شدن رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی از فهرست استقلال برای دیدار پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، موج تازه‌ای از گمانه‌زنی‌ها را به دنبال داشت. برخی شایعات از اختلاف نظر این بازیکنان با کادر فنی و حتی احتمال جدایی آن‌ها در نیم‌فصل حکایت داشت؛ موضوعاتی که به سرعت در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد.

در واکنش به این فضاسازی‌ها، علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود نسبت به شرایط به وجود آمده انتقاد کرد. او در این پیام با اشاره به تداوم حاشیه‌ها پیرامون استقلال، بر لزوم همدلی و آرامش میان ارکان مختلف باشگاه تأکید کرد و نوشت که هیئت‌مدیره، کادر فنی، بازیکنان و هواداران در کنار یکدیگر برای حفظ انسجام استقلال تلاش می‌کنند.

این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که استقلال در آستانه ادامه رقابت‌های داخلی و آسیایی قرار دارد و مدیریت باشگاه امیدوار است با کاهش حواشی، تمرکز تیم روی مسائل فنی حفظ شود.

