ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل مس رفسنجان: بدون باکیچ و کاپیتان

به گزارش ایلنا، قرمزها به دنبال این هستند که نیم‌فصل را با پیروزی به پایان برسانند در این بین اما اوسمار ویرا برای ترکیب اصلی خود دچار برخی چالش‌ها شده که البته راه حل آن‌ها را هم پیدا کرده است. احتمال دارد پیام نیازمند به علت تولد فرزند خود، پرسپولیس را در رفسنجان همراهی نکند و امیررضا رفیعی درون دروازه قرمزها قرار بگیرد.

یعقوب براجعه در سمت راست خط دفاعی و میلاد محمدی در سمت چپ خط دفاعی برای پرسپولیس به میدان می‌روند. زوج خط دفاعی قرمزهای تهران هم متشکل از محمدحسین کنعانی‌زادگان و حسین ابرقویی خواهد بود.

میلاد سرلک و سروش رفیعی کمربند خط میانی پرسپولیس را تشکیل می‌دهند و مارکو باکیچ به‌علت مصدومیت جایی در ترکیب اصلی قرمزها ندارد. طبق شنیده‌ها، پست تیوی بیفوما پس از جلسه با اوسمار ویرا عوض شده و قرار است این وینگر کنگویی در پست هافبک تهاجمی برای پرسپولیس به میدان برود.

اوستون اورونوف، محمد عمری و علی علیپور هم دیگر بازیکنان پرسپولیس برای مصاف با مس رفسنجان هستند. به هرجهت ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دیدار با مس رفسنجان به شرح زیر است:

“پیام نیازمند (امیررضا رفیعی)، براجعه، کنعانی، ابرقویی، محمدی، رفیعی، سرلک، اورونوف، تیوی بیفوما، محمد عمری و علیپور”.

