جباری: آماده بازی با پرسپولیس هستیم

به گزارش ایلنا، مجتبی جباری در نشست خبری پیش از بازی مقابل پرسپولیس، با اشاره به اهمیت تک‌تک مسابقات، گفت: «برای ما هر بازی اهمیت بالایی دارد و تلاش می‌کنیم حداکثر امتیاز ممکن را کسب کنیم. پرسپولیس تیمی با کیفیت و قابل احترام است و بازیکنان ما از نظر بدنی و ذهنی آماده این مسابقه هستند.»

سرمربی مس رفسنجان درباره تمهیدات فنی تیم توضیح داد: «تمرکز اصلی ما طی مدت اخیر روی مسائل دفاعی و ساختار تیمی بوده است. همچنین نیم‌نگاهی به فاز هجومی داشته‌ایم، اما برای بهبود خط حمله به بازیکنان با کیفیت نیاز داریم تا در نیم‌فصل دوم بتوانیم آمار گلزنی را افزایش دهیم.»

جباری در مورد اولویت‌بندی و اصلاح وضعیت تیم افزود: «مشکلات زیادی وجود داشت و مجبور شدیم اولویت‌بندی کنیم. هدف ما این است که به مرور تیم بهتر شود، بتوانیم بازی را در اختیار بگیریم و موقعیت‌سازی کنیم، اما این فرایند زمان می‌برد.»

وی درباره برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی گفت: «هدف ما تقویت تیم در نیم‌فصل دوم است و منتظر اعلام رسمی هستیم تا مشخص شود چند بازیکن می‌توانیم جذب کنیم. تلاش ما کاهش خروجی‌ها است، اما در صورت امکان سه یا چهار بازیکن از تیم جدا خواهند شد.»

جباری همچنین به باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه اشاره کرد: «مدیرعامل و هیئت‌مدیره برای حل موضوع انتقال پول به دبی سفر کرده‌اند و ان‌شاءالله به زودی این مشکل برطرف می‌شود.»

سرمربی مس رفسنجان درباره شرایط کلی تیم و آمادگی بازیکنان اظهار داشت: «امکانات و حمایت‌های باشگاه مناسب بوده است. بازیکنان در بازی مقابل گل‌گهر توانمندی خود را نشان دادند و با جنگندگی نمایش خوبی ارائه دادند. تعطیلات نیم‌فصل نیز فرصت مناسبی برای بازسازی انرژی و ادامه تمرینات خواهد بود.»

جباری در پایان با اشاره به اهمیت تمرکز روی تیم خود و نه حریف، گفت: «پرسپولیس همیشه تیم قابل احترامی بوده، اما هدف ما نمایش توانمندی بازیکنان و کسب نتیجه مطلوب است. سیستم و چینش تیم بسته به حریف تغییر می‌کند و فردا نیز امیدوارم تیم ما پرانرژی و منسجم ظاهر شود.»

انتهای پیام/