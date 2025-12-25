خبرگزاری کار ایران
رضایی: برای فرار از سقوط، تراکتور را در قزوین متوقف می‌کنیم

کد خبر : 1732995
سرمربی شمس‌آذر قزوین با اشاره به اهمیت دیدار برابر تراکتور تأکید کرد تیمش با آمادگی ذهنی و بدنی کامل، برای کسب سه امتیاز و خروج از منطقه سقوط وارد میدان خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  شکست ذوب‌آهن مقابل استقلال خوزستان، امیدهای شمس‌آذر قزوین را برای جدا شدن از منطقه سقوط در پایان هفته پانزدهم زنده نگه داشته است؛ هرچند شاگردان وحید رضایی برای تحقق این هدف، مأموریت دشواری برابر تراکتور پیش‌رو دارند. دیداری که به میزبانی قزوینی‌ها برگزار می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت جدول داشته باشد.

وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر، در نشست خبری پیش از این مسابقه گفت: «با تیم خوب و باتجربه تراکتور بازی داریم. تمرینات مناسبی پشت سر گذاشتیم و بازیکنان از نظر ذهنی و فیزیکی آماده‌اند تا برای پیروزی بجنگند. انگیزه بالای بچه‌ها کاملاً مشهود است و می‌دانند این بازی چه اهمیتی برای ما دارد.»

او با اشاره به اعتمادش به بازیکنان افزود: «در تمرینات انرژی لازم را دیدم. امیدوارم با کمک خدا و حمایت هواداران، سه امتیاز را در قزوین نگه داریم و در جدول صعود کنیم.»

رضایی درباره شناخت از حریف گفت: «تراکتور را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم. نباید در نبردهای یک‌به‌یک بازنده باشیم و باید مراقب ضدحملات حریف باشیم. مقابل تیم‌های بزرگی مثل استقلال و پرسپولیس هم نشان دادیم که در قزوین می‌توانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و فردا هم با برنامه بازی می‌کنیم.»

سرمربی شمس‌آذر همچنین با دفاع از عملکرد تیمش تأکید کرد: «در اکثر بازی‌ها نمایش قابل قبولی داشتیم؛ مقابل خیبر، آلومینیوم، گل‌گهر و حتی ملوان که ۱۰ نفره بودیم. بازی فردا هم از این قاعده مستثنی نیست.»

رضایی در پایان با انتقاد از قانون کسر امتیاز به دلیل توهین به داور گفت: «این قانون می‌تواند به ضرر تیم‌ها تمام شود. ممکن است افرادی به نام یک تیم دست به توهین بزنند و امتیاز آن تیم کسر شود. تقاضای ما این است که مسئولان با دقت و کارشناسی بیشتری به این موضوع نگاه کنند.»

او در پایان از هواداران قزوینی خواست: «هواداران ما همیشه محترم بوده‌اند. فقط می‌خواهم فردا سکوها را سبز کنند و تیم خودشان را تشویق کنند. همه ما هم‌قسم شده‌ایم که برای کسب سه امتیاز بجنگیم.»

