اسکوچیچ: با تمرکز کامل به دنبال صعود تراکتور در جدول هستیم
سرمربی تراکتور در آستانه دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر مقابل شمس‌آذر قزوین تأکید کرد تیمش با تمرکز روی لیگ و بدون بازیکن محروم یا مصدوم، برای کسب سه امتیاز و صعود به رتبه سوم جدول وارد میدان می‌شود.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال تراکتور فردا در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر به مصاف شمس‌آذر قزوین می‌رود؛ دیداری که در صورت پیروزی، شاگردان دراگان اسکوچیچ می‌توانند به رتبه سوم جدول صعود کنند. سرمربی تراکتور در نشست خبری پیش از این مسابقه با اشاره به فشردگی بازی‌های اخیر گفت: «پس از دو دیدار سنگین در جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا، حالا تمرکز اصلی ما روی لیگ برتر است و تلاش می‌کنیم با نتایج خوب، فاصله‌مان با صدر جدول را کمتر کنیم.»

اسکوچیچ با احترام به حریف افزود: «شمس‌آذر شاید جایگاه بالایی در جدول نداشته باشد، اما تیمی جوان و پرتلاش است و با انگیزه بالا مقابل ما بازی خواهد کرد. این موضوع کار را برای ما آسان نمی‌کند.»

او درباره وضعیت بدنی تیم توضیح داد: «در این هفته سعی کردیم فشار جسمانی وارد شده به بازیکنان را مدیریت کنیم. تمرکز تمرینات روی ریکاوری و بازتوانی بود و از کادر پزشکی بابت زحمات‌شان تشکر می‌کنم.»

سرمربی تراکتور در ادامه از آماده‌بودن تمام نفرات خبر داد و گفت: «برای بازی فردا بازیکن محروم یا مصدوم نداریم و صادق محرمی و ایگور پوستونسکی نیز به تمرینات گروهی بازگشته‌اند.»

اسکوچیچ در پایان با اشاره به نقش هواداران اظهار داشت: «امیدوارم هواداران پرشور تراکتور مثل همیشه، به‌ویژه در ورزشگاه قزوین، کنار تیم باشند و با حمایت‌شان به ما انرژی بدهند.»

