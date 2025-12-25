اسکوچیچ: با تمرکز کامل به دنبال صعود تراکتور در جدول هستیم

اسکوچیچ با احترام به حریف افزود: «شمس‌آذر شاید جایگاه بالایی در جدول نداشته باشد، اما تیمی جوان و پرتلاش است و با انگیزه بالا مقابل ما بازی خواهد کرد. این موضوع کار را برای ما آسان نمی‌کند.»

او درباره وضعیت بدنی تیم توضیح داد: «در این هفته سعی کردیم فشار جسمانی وارد شده به بازیکنان را مدیریت کنیم. تمرکز تمرینات روی ریکاوری و بازتوانی بود و از کادر پزشکی بابت زحمات‌شان تشکر می‌کنم.»

سرمربی تراکتور در ادامه از آماده‌بودن تمام نفرات خبر داد و گفت: «برای بازی فردا بازیکن محروم یا مصدوم نداریم و صادق محرمی و ایگور پوستونسکی نیز به تمرینات گروهی بازگشته‌اند.»

اسکوچیچ در پایان با اشاره به نقش هواداران اظهار داشت: «امیدوارم هواداران پرشور تراکتور مثل همیشه، به‌ویژه در ورزشگاه قزوین، کنار تیم باشند و با حمایت‌شان به ما انرژی بدهند.»