حدادی‌فر پس از شکست در اهواز: بدترین بازی این فصل را انجام دادیم

سرمربی ذوب‌آهن پس از باخت دو بر صفر مقابل استقلال خوزستان، ضمن پذیرش کامل مسئولیت نتیجه، از آغاز «فصل دوم» تیمش و تمرکز جدی بر اصلاح نقاط ضعف خبر داد.

به گزارش ایلنا،  ذوب‌آهن در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، در اهواز مقابل استقلال خوزستان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد. قاسم حدادی‌فر، سرمربی گاندوها، در نشست خبری پس از این دیدار عملکرد تیمش را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: «به نظر می‌رسد این مسابقه بدترین بازی ما در ۱۵ هفته اخیر بود و اگر امکان تعویض‌های بیشتری وجود داشت، قطعاً تصمیمات متفاوتی می‌گرفتیم.»

او با پذیرش مسئولیت این شکست افزود: «مسئولیت کامل این نتیجه با من است و حتماً برای جبران آن تلاش خواهیم کرد. احساس می‌کنم از امروز فصل دوم ذوب‌آهن آغاز شده و باید با جدیت بیشتری روی ترمیم ایرادات کار کنیم. به استقلال خوزستان تبریک می‌گویم؛ آنها با جنگندگی و تعهد بالا شایسته این سه امتیاز بودند.»

حدادی‌فر در واکنش به انتقادها درباره پرورش استعداد در ذوب‌آهن نیز تأکید کرد: «بر اساس برنامه سه‌ساله‌ای که به باشگاه ارائه داده‌ایم، تمرکز اصلی ما روی بازیکنان جوان است. استعدادهای خوبی در اختیار داریم، اما این بازیکنان برای رسیدن به سطح لیگ برتر به زمان و تجربه نیاز دارند.»

سرمربی ذوب‌آهن در پایان خاطرنشان کرد: «باشگاهی مثل ذوب‌آهن که امکان جذب بازیکنان گران‌قیمت را ندارد، باید روی همین جوانان سرمایه‌گذاری کند. ما به مسیرمان ایمان داریم و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را ببریم.»

