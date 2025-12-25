خبرگزاری کار ایران
اوسمار: امیدوارم علیپور فردا گلزنی کند

سرمربی برزیلی تیم پرسپولیس می‌گوید تغییر سرمربی مس کار او را سخت کرده است.

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را سرمربی تیم پرسپولیس امروز در رفسنجان کنفرانس خبری پیش از بازی را در حالی برگزار کرد که  او در مورد وضعیت علی علیپور صحبت جالبی داشت و گفت که امیدوار است این مهاجم فردا موفق به گلزنی شود. اوسمار همچنین چهار غایب تیمش را اعلام کرد.

* صحبتهای اولیه؟

عصر همگی بخیر، خوشحالم دوباره در رفسنجان هستم. میدانید همه بازیها برای تیم ما مهم است و به خصوص بازیهای آخر نیم فصل چون باید امتیازات را جمع کنیم تا جایگاه خوبی در جدول در پایان نیم فصل داشته باشیم.  همانطور که میدانید پرسپولیس و مس رفسنجان به تازگی مربی خودشان را عوض کردند و مدل بازی این دو تیم هم عوض شده. این آنالیز دو تیم و مدل بازی‌اش را سخت می‌کند.  آنها با پنج دفاع بازی می‌کردند و الان مربی عوض شده و کار انتخاب ترکیب و استراتژی دشوار است. امیدوارم خیلی سریع استراتژی و بازی تیم مس رفسنجان را متوجه شویم و  بتوانیم بازی موردنظر خودمان را ارائه کنیم.

* باتوجه به قهرمانی تیم پرسپولیس با پیروزی مس رفسنجان، آیا این بازی به عنوان دیدار قهرمانی در ذهن شما مانده است؟

بله خوب یادم است، در نیم فصل اول مقابل مس رفسنجان ما مساوی مردیم و ساید آن مساوی کار ما را در ادامه بازیها سخت کرد. بعد مس سرمربی و مدل بازی‌اش را عوض کرد و تیم خوبی شد. ما در خانه ۹۰ دقیقه بازی کردیم و کل ذهنیت ما هم این بود قهرمان شویم اما بازی پر استرسی بود تا اینکه گل دقیقه ۹۰ کار خودش را کرد.

* علی علیپور بازیکنی که با حضور مربی سابق می‌درخشید و گل می‌زد اما حالا نمی‌تواند گل بزند. آیا از عملکرد او راضی هستید؟ یا در نیم فصل مهاجم جذب خواهید کرد؟

هر مهاجمی وقتی گل نمی‌زند شاید یکم ذهنش خراب شود و برایش نگران‌کننده باشد اما کاری که ما با علیپور می‌کنیم فقط این نیست که گل بزند. ما پیکان را با پاس گل علی علیپور بردیم و این کار تیمی است.  فقط اینطور نیست که مهاجم باید گل بزند.

* از عملکرد او راضی هستید؟

بله، امیدوارم فردا بتواند گل بزند و عملکرد خوبش را داشته باشد.

* مصدوم و محروم؟

دو بازیکن جوان ما صادقی و همامی که در بازیهای قبل در لیست ما بودند، امروز نیستند.  همچنین یاسین که تازه از مصدومیت برگشته و چون تایم زیادی با تیم تمرین نکرده،  همراه ما نیست. مارکو باکیچ هم که برای کارهای درمانی اش رفته است.

انتهای پیام/
