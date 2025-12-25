خبرگزاری کار ایران
پیروزی شیرین استقلال خوزستان پس از سه ماه در اهواز

تیم فوتبال استقلال خوزستان پس از 8 هفته توانست ذوب‌آهن را در خانه شکست دهد تا فعلا از منطقه خطر جدول فاصله بگیرد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های استقلال خوزستان و ذوب‌آهن، آغازگر دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال بودند و از ساعت 17:30 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری 2 بر صفر آبی‌های خوزستان خاتمه یافت.

حجت احمدی در دقیقه 5+45 و ابوالفضل جلالی‌وند در دقیقه 49، 2 گل استقلال خوزستان را به ثمر رساندند تا این تیم پس از هفته‌ها به پیروزی برسد.

چهارمین برد فصل شاگردان خلیفه‌اصل در حالی رقم خورد که آخرین برد آنها 3 ماه پیش (10 مهرماه) و در هفته ششم مقابل فجر در شیراز با نتیجه 2 بر یک رقم خورده بود و آنها در 8 هفته گذشته 6 باخت و 2 تساوی به دست آورده بودند و حالا با شکست ذوب‌آهن 16 امتیازی شدند و از منطقه خطر فاصله گرفتند و با روحیه‌ای خوب به تعطیلات نیم فصل می‌روند.

ذوب‌آهن هم که به نوعی سلطان تساوی در این فصل نام گرفته است، پس از 4 هفته تساوی پیاپی در هفته‌های گذشته بالاخره دروازه‌اش باز شد و با شکست اهواز را ترک کرد.

میثم صفاوری داوری این بازی را برعهده داشت که عارف رستمی از استقلال خوزستان را باکارت زرد جریمه کرد.

