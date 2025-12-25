هفته نهم لیگ برتر والیبال مردان؛ جدال تیمهای صدرنشین و جنگ برای بقا در قعر جدول
هفته نهم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان ایران روز یکشنبه هفتم دی با هفت مسابقه جذاب در شهرهای مختلف پیگیری میشود.
به گزارش ایلنا، این هفته، علاوه بر نبرد صدرنشینان، مسابقات تعیینکننده برای تیمهایی که در میانه و پایین جدول قرار دارند، چشمنواز خواهد بود.
فولاد سیرجان ایرانیان – طبیعت اسلامشهر
جدال حساس فولاد سیرجان و طبیعت اسلامشهر بدون شک مهمترین مسابقه هفته است. فولاد، قهرمان دو دوره متوالی لیگ برتر، هنوز شکست نخورده و صدر جدول را از دست نداده است. با این حال، طبیعت که در دو سال گذشته در چهار دیدار برابر سیرجان موفق به پیروزی شده و لقب «گربه سیاه فولاد» را به خود اختصاص داده، آماده است تا بار دیگر شگفتیساز شود. بهروز عطایی و شاگردانش برای حفظ روند بینقص خود در لیگ، ناچار به پیروزی هستند و شکست در خانه میتواند به معنای پایان رکورد شکستناپذیری آنها باشد.
شهداب یزد – شهرداری ارومیه
تیم دوم جدول، شهداب یزد، میزبان شهرداری ارومیه است؛ تقابلی که از جنبه رقابتی اهمیت بالایی دارد. شهداب با ۷ برد و ۲۲ امتیاز، به دنبال تثبیت جایگاه خود در صدر جدول است، در حالی که ارومیه با ۵ برد و ۱۵ امتیاز تلاش میکند فاصله امتیازی خود را کاهش دهد. دیدار هفته قبل و برد شهداب در برابر ارومیه، این مسابقه را حساستر کرده و احتمال خلق صحنههای جذاب برای هواداران زیاد است.
صنعتگران امید – پیکان تهران
شهرآورد تهرانیها در خانه والیبال، یکی دیگر از مسابقات حساس هفته نهم است. پیکان به دنبال ششمین برد خود است و صنعتگران هم به فکر پنجمین پیروزی و بهبود جایگاه هفتمی خود. رضا تندروان و شاگردانش میدانند شکست در این بازی میتواند بحرانآفرین باشد، از این رو انتظار میرود رقابتی پرتنش و هیجانانگیز شکل بگیرد.
سایپا تهران – چادر ملو اردکان
سایپا پس از شگفتیسازی مقابل طبیعت، انگیزه زیادی برای تقابل با چادر ملو دارد. چادر ملو هم با برد هفته گذشته در ارومیه به مصاف سایپا میرود و با توجه به کوتاهی زمان ریکاوری، مدیریت انرژی بازیکنان و برنامهریزی تاکتیکی کادر فنی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
پاس گرگان – رایزن پلیمر تهران
این دیدار بین دو تیم با دو برد، شانس رقابت برای ارتقای جایگاه در جدول است. برنده این مسابقه نه تنها بهبود رتبه پیدا میکند، بلکه روحیه تیمی خود را برای ادامه رقابتها تقویت خواهد کرد. هر دو تیم در تلاشند روند سخت مسابقات را با یک برد متوقف کنند و با انگیزه بالاتر، هفتههای بعد را پشت سر بگذارند.
فولاد مبارکه سپاهان – مهرگان نور
سپاهان در خانه میزبان مهرگان نور است و به دنبال چهارمین برد خود است. شاگردان امیر غفور پس از برد مقابل استقلال گنبد، انگیزه بالایی دارند و احتمالاً بازی پرتنشی را به نمایش خواهند گذاشت. این مسابقه میتواند یکی از جذابترین بازیهای هفته باشد و دیدار تاکتیکی میان تجربه و انگیزه را رقم بزند.
استقلال گنبد – مس رفسنجان
در قعر جدول، جدال استقلال گنبد و مس رفسنجان اهمیت حیاتی دارد. هر دو تیم برای کسب برد و فرار از قعر جدول انگیزه فراوانی دارند و این مسابقه میتواند تعیینکننده رتبه آنها در ادامه لیگ باشد. نبرد ذهنی و تاکتیکی مربیان کامبیز یعقوبی و بادرنگی نقش کلیدی در نتیجه بازی خواهد داشت.
برنامه کامل هفته نهم لیگ برتر مردان:
-
سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶: فولاد سیرجان ایرانیان – طبیعت اسلامشهر
-
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷: صنعتگران امید – پیکان تهران
-
ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶: سایپا تهران – چادر ملو اردکان
-
گرگان، سالن امام خمینی (ره), ساعت ۱۶: پاس گرگان – رایزن پلیمر تهران
-
یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶: شهداب یزد – شهرداری ارومیه
-
اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶: فولاد مبارکه سپاهان – مهرگان نور
-
گنبد کاووس، سالن المپیک، ساعت ۱۶: استقلال گنبد – مس رفسنجان
هفته نهم، فرصت دوبارهای برای صدرنشینان و تیمهای پایین جدول است تا جایگاه خود را تثبیت یا ارتقا دهند. رقابتها، ترکیبی از نبرد برای صدر و جنگی برای بقا خواهد بود و بدون شک هواداران والیبال ایران شاهد هفتهای پرهیجان و نفسگیر خواهند بود.