تاج: ناهنجاریها در ورزشگاهها پیگیری میشود
رئیس فدراسیون فوتبال پس از شرکت در جلسه با مدیریت و اعضای حوزه علمیه قم، توضیحاتی درباره شعارهای هواداران، حضور تیم ملی در جام جهانی و برنامه مسابقات ارائه کرد و از پیگیری جدی ناهنجاریهای ورزشی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، پس از شرکت در جلسهای با مدیریت و اعضای حوزه علمیه قم، به ارائه توضیحاتی درباره دغدغههای مطرح شده در این جلسه پرداخت. به گفته او، مهمترین موضوعات شامل رفتار هواداران در ورزشگاهها، شعارهای برخی تماشاگران و شرایط تیم ملی ایران در مسابقات پیشرو بود.
تاج درباره دیدار تیم ملی ایران و مصر در سیاتل گفت: «این جلسه دو سه ساعت طول کشید و در آن توضیحات لازم را ارائه کردم. فدراسیون فوتبال برخورد لازم را انجام خواهد داد، زیرا علاقه ندارد بازی سوم تیم ملی در جام جهانی با حضور رنگینکمانیها برگزار شود و این موضوع به صورت جدی دنبال خواهد شد.»
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین به موضوع زمان برگزاری مسابقات اشاره کرد و افزود: «هر سه بازی ایران در جام جهانی همزمان با ماه محرم برگزار میشود و باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.»
تاج در پایان با اشاره به بیانضباطیهای رخ داده در ورزشگاهها گفت: «برخی ناهنجاریها دغدغه عزیزان بود. ما نیز با چنین رفتارهایی مخالفیم و در تلاش هستیم تا این موضوعات به حداقل برسد.»