به گزارش ایلنا، رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله نخست انتخابی تیم ملی) از دیروز در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی تبریز آغاز شده و با میزبانی استان آذربایجان شرقی ادامه دارد.

بر اساس اعلام روابط عمومی فدراسیون کشتی، مسابقات پنج وزن نخست امشب (پنج‌شنبه) در حال پیگیری است و دیدارهای فینال و رده‌بندی این اوزان برگزار خواهد شد.

وزن ۵۷ کیلوگرم: دیدارهای فینال و رده‌بندی بین کشتی‌گیران منتخب ادامه دارد.

وزن ۶۵ کیلوگرم: رقابت‌ها در مرحله پایانی و رده‌بندی در حال انجام است.

وزن ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم: کشتی‌گیران پس از پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی، برای کسب صعود به فینال آماده می‌شوند.

فدراسیون کشتی اعلام کرده که نتایج نهایی این اوزان پس از پایان مسابقات امشب منتشر خواهد شد و ترکیب نهایی تیم ملی در این دسته‌ها بر اساس همین رقابت‌ها مشخص خواهد شد.

اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال و رده بندی پنج وزن نخست که مسابقات آن امشب (پنج شنبه) برگزار می شود،‌ به شرح زیر است:



57 کیلوگرم:

فینال: مهدی ویسی (سهمیه) – علی یحیی پور (مازندران)

رده بندی:

علیرضا سرلک (لرستان) – احمدی (مرکزی)

امیر پرسته (سهمیه) – محمدجواد یخکشی (سهمیه)



65 کیلوگرم:

فینال: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان)

رده بندی:

یاسین رضایی (مازندران) – پویا کاکوئی (سهمیه)

آرمین حبیب زاده (سهمیه) – سینا زندی (همدان)



74 کیلوگرم:

فینال: امیرمحمد یزدانی (مازندران) – امیرحسین حسینی (توابع تهران)

رده بندی:

محمد بخشی (سهمیه) – علی اکبر فضلی (سهمیه)

علی رضایی (سهمیه) – پژمان ذوالفقار (سهمیه)



86 کیلوگرم:

فینال: علی سوادکوهی (مازندران) – سجاد غلامی (البرز)

رده بندی:

وحید اسماعیل زاده (توابع تهران) – امیرحسین کاووسی (سهمیه)

محمدحسین نوروزیان (کردستان) - محمدجواد صالحی (سمنان)

97 کیلوگرم:

فینال: مجتبی گلیج (مازندران) – علیرضا رکابی (سهمیه)

رده بندی:

ابوالفضل بابالو (تهران) – حسین مفیدی (تهران)

عرفان علی زاده (سهمیه) – امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی)

