خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رقابت‌های کشتی آزاد انتخابی تیم ملی در تبریز

رقابت‌های کشتی آزاد انتخابی تیم ملی در تبریز
کد خبر : 1732764
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله اول رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در تبریز با یادواره ۹۰۰۰ شهید آذربایجان شرقی و گرامیداشت مرحوم پرویز مسگری در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا،  رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله نخست انتخابی تیم ملی) از دیروز در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی تبریز آغاز شده و با میزبانی استان آذربایجان شرقی ادامه دارد.

بر اساس اعلام روابط عمومی فدراسیون کشتی، مسابقات پنج وزن نخست امشب (پنج‌شنبه) در حال پیگیری است و دیدارهای فینال و رده‌بندی این اوزان   برگزار خواهد شد.

  • وزن ۵۷ کیلوگرم: دیدارهای فینال و رده‌بندی بین کشتی‌گیران منتخب ادامه دارد.

  • وزن ۶۵ کیلوگرم: رقابت‌ها در مرحله پایانی و رده‌بندی در حال انجام است.

  • وزن ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم: کشتی‌گیران پس از پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی، برای کسب صعود به فینال آماده می‌شوند.

فدراسیون کشتی اعلام کرده که نتایج نهایی این اوزان پس از پایان مسابقات امشب منتشر خواهد شد و ترکیب نهایی تیم ملی در این دسته‌ها بر اساس همین رقابت‌ها مشخص خواهد شد.

اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال و رده بندی پنج وزن نخست که مسابقات آن امشب (پنج شنبه) برگزار می شود،‌ به شرح زیر است:

57 کیلوگرم:
فینال: مهدی ویسی (سهمیه) – علی یحیی پور (مازندران)
رده بندی:
علیرضا سرلک (لرستان) – احمدی (مرکزی)
امیر پرسته (سهمیه) – محمدجواد یخکشی (سهمیه)

65 کیلوگرم:
فینال: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان)
رده بندی:
یاسین رضایی (مازندران) – پویا کاکوئی (سهمیه)
آرمین حبیب زاده (سهمیه) – سینا زندی (همدان)

74 کیلوگرم:
فینال: امیرمحمد یزدانی (مازندران) – امیرحسین حسینی (توابع تهران)
رده بندی:
محمد بخشی (سهمیه) – علی اکبر فضلی (سهمیه)
علی رضایی (سهمیه) – پژمان ذوالفقار (سهمیه)

86 کیلوگرم:
فینال: علی سوادکوهی (مازندران) – سجاد غلامی (البرز)
رده بندی:
وحید اسماعیل زاده (توابع تهران) – امیرحسین کاووسی (سهمیه)
محمدحسین نوروزیان (کردستان) - محمدجواد صالحی (سمنان)
97 کیلوگرم:
فینال: مجتبی گلیج (مازندران) – علیرضا رکابی (سهمیه)
رده بندی:
ابوالفضل بابالو (تهران) – حسین مفیدی (تهران)
عرفان علی زاده (سهمیه) – امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا