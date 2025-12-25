خبرگزاری کار ایران
بلیت‌فروشی الکترونیک دیدار مس رفسنجان و پرسپولیس

دیدار دو تیم مس رفسنجان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، روز جمعه پنجم دی‌ماه در ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،  بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم‌های مس رفسنجان و پرسپولیس تهران از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، روز جمعه ۵ دی‌ماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

هواداران دو تیم می‌توانند برای حضور در ورزشگاه و تماشای این مسابقه، با مراجعه به سامانه فروش بلیت به نشانی fcbelit.ir و با ارائه کد ملی، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

این دیدار یکی از مسابقات مهم هفته پانزدهم لیگ برتر به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با استقبال قابل توجه هواداران در رفسنجان همراه شود.

