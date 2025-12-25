به گزارش ایلنا، بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم‌های مس رفسنجان و پرسپولیس تهران از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، روز جمعه ۵ دی‌ماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

هواداران دو تیم می‌توانند برای حضور در ورزشگاه و تماشای این مسابقه، با مراجعه به سامانه فروش بلیت به نشانی fcbelit.ir و با ارائه کد ملی، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

این دیدار یکی از مسابقات مهم هفته پانزدهم لیگ برتر به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با استقبال قابل توجه هواداران در رفسنجان همراه شود.

